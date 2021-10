Pontevedra et Arenteiro distribuent les points après match nul à deux

in

10/03/2021 à 20:07 CEST

Les Pontevedra et le Arenteiro ex aequo à deux lors du match disputé ce dimanche dans le Stade municipal de Pasarón. Les Pontevedra Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 2-2 lors du dernier match joué contre lui Bergantiños. Pour sa part, Arenteiro a remporté son dernier match 1-0 à domicile dans la compétition contre Salamanque UDS. Après le résultat obtenu, l’équipe de Pontevedra s’est classée en quinzième position, tandis que le Arenteiro, pour sa part, est quatorzième à l’issue de la rencontre.

La rencontre a commencé d’une manière imbattable pour lui Arenteiro, qui inaugurait la lumineuse grâce à un Renan zanelli à la 21e minute. Carballinés a de nouveau rejoint l’équipe, augmentant le score avec un but de castro à 29 minutes. Après cela, la première partie s’est terminée avec un résultat de 0-2.

Après la pause, en seconde période est venu le but pour lui Pontevedra, qui s’est approché du tableau d’affichage avec un but de Charles à 71 minutes. Après un nouveau jeu, le score de l’équipe de Pontevedra a augmenté, qui a réagi et a égalisé le match au moyen d’un doublé de Charles à la 73e minute, mettant fin au duel sur le score de 2-2.

Dans le match, l’arbitre a montré un carton jaune à l’équipe visiteuse. Plus précisément, il a montré un carton jaune à Alex Fernández.

Avec ce résultat, le Pontevedra il reste quatre points et le Arenteiro avec cinq points.

L’équipe qui a joué le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Marino Luanco, Pendant ce temps, il Arenteiro jouera contre lui Compostelle.

Fiche techniquePontevedra :Cortes, Soto, Churre, Samu Araújo, Diego Seoane, Javi Rey, Martín Diz, Rubio, Yelko, Charles et RufoArenteiro :Diego García, Allemand, Portela, Naveira, Vitra, Renan Zanelli, Alex Fernández, Victor, Cruz, Sobrido et CastroStade:Stade municipal de PasarónButs:Renan Zanelli (0-1, min. 21), Castro (0-2, min. 29), Charles (1-2, min. 71) et Charles (2-2, min. 73)