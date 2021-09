Pontevedra et Compostelle à égalité au stade municipal de Pasarón

09/05/2021 à 20:01 CEST

Les Pontevedra et le Compostelle Ils ont commencé la deuxième division RFEF en exerçant une égalité lors de la réunion inaugurale qui s’est tenue ce dimanche dans le Stade municipal de Pasarón. Avec ce résultat obtenu en fin de match, les équipes étaient à égalité à un point respectivement en neuvième et huitième position.

La rencontre a commencé d’une manière imbattable pour lui Pontevedra, qui a créé le lumineux avec un peu de Charles à la 10e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 1-0.

Après la pause, en deuxième période, le but est venu pour l’équipe de Santiago, qui a mis les tables grâce à un but de Durer à 56 minutes, terminant le match avec un score final de 1-1.

Dans le chapitre des changements, les joueurs de la Pontevedra qui sont entrés dans le jeu étaient blond et Martin Diz remplacement Calvillo et Alex Gonzalez, tandis que les changements dans le Compostelle Ils étaient Durer, Pablo Antas, Beltran et Rafa Mella, qui est entré pour remplacer Parapar, Salé, Rodriguez et Écuyer.

Dans le match, l’arbitre a averti l’équipe à domicile avec trois cartons jaunes seulement. Plus précisément, un carton jaune a été montré à Churré, Brais Abelaneda et Romay.

Pour le moment, les deux équipes se retrouvent avec un point en deuxième division RFEF.

Le deuxième jour le Pontevedra jouera contre lui CD Mostoles à la maison, tandis que le Compostelle affrontera le Christ athlétique à la maison.

Fiche techniquePontevedra :Cortes, Churre, Soto, Samu Araújo, Diego Seoane, Javi Rey, Calvillo (Rubio, min.63), Romay, Álex González (Martín Diz, min.79), Brais Abelaneda et CharlesCompostelle :Pato Guillén, Guille Torres, Álvaro Casas, Jimmy, Saro, Rodriguez (Beltrán, min.57), Josiño, Jordan, Salado (Pablo Antas, min.46), Escudero (Rafa Mella, min.66) et Parapar (Duran, min.46)Stade:Stade municipal de PasarónButs:Charles (1-0, min. 10) et Duran (1-1, min. 56)