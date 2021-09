Ponts, zones vertes, passerelles de granit rouge en échantillon ! À quoi ressemblerait l’avenue Central Vista de Delhi une fois prête

Les travaux sur le projet avancent à un bon rythme.

Projet de l’avenue Central Vista : L’exemple de tronçon de l’avenue Central Vista a été préparé, ce qui donne un aperçu de ce à quoi ressemblerait l’avenue, située dans la capitale nationale, une fois prête. Remplaçant le sable bajri qui tapissait le sol plus tôt, l’échantillon de 190 mètres de long et 45 mètres de large, arbore des pierres de granit rouge de l’État du Rajasthan. Les pierres sont de formes carrées et rectangulaires et elles ont été placées symétriquement. En outre, des passerelles et des zones tampons vertes ont également été créées. La largeur de la passerelle est de 4,6 mètres le long de Rajpath. Selon un rapport d’IE, dans d’autres parties de Central Vista Avenue, il fera trois mètres de large.

Bimal Patel, directeur de HCP Design, Planning and Management Private Limited, la société qui conçoit l’avenue Central Vista, a été cité dans le rapport disant que les travaux sur le projet progressent à un bon rythme. Il a en outre déclaré que les entrepreneurs faisaient de leur mieux pour compenser les retards causés par la pandémie de Covid, et que l’avenue Central Vista serait probablement prête à temps pour le défilé de la fête de la République de l’année prochaine. Voici quelques faits saillants du projet Central Vista Avenue :

Clôture et éclairage : La clôture à mailles losangées du patrimoine ainsi que les poteaux d’éclairage, selon les responsables, sont en cours de rénovation et de réinstallation. Le tronçon comptera 1 058 lampadaires au total, ce qui le rendra plus convivial pour les piétons même après la tombée de la nuit. Ceux-ci incluront les anciens poteaux d’éclairage remis à neuf ainsi que les nouveaux poteaux d’éclairage qui auront une conception similaire. Sur ce nombre, Rajpath sera installé avec 137 poteaux d’éclairage tandis que le reste des poteaux sera installé dans la porte de l’Inde, les canaux, le parking, ainsi que d’autres parties de l’avenue. Pour l’instant, les maillons de la chaîne ont été retirés et stockés en toute sécurité, ont déclaré des responsables.

Bornes : Selon les responsables, les anciennes structures ont été supprimées et de nouvelles sont en cours d’installation. Ils ont dit que les bornes étaient auparavant en grès et qu’au fil des ans, elles ont été remplacées par du béton. Le nouveau plan envisage de revenir aux bornes en grès.

Espaces verts: Le tronçon échantillon comprend des zones tampons vertes. La pelouse sur Rajpath mesure 50 mètres de large, tandis que la zone tampon verte le long du canal mesure environ cinq mètres de large. Les espaces verts entre le parking et le canal ainsi qu’autour des canaux auront une largeur d’environ 30 mètres. Entre les murs composés et le parking, les espaces verts seront de 20 mètres dans la plupart des endroits.

Des arbres: La plupart des arbres jamun existants restent intacts. Cependant, sur ces 1 180 arbres rai-jamun sur l’avenue Central Vista, 26 de ces arbres sont en cours de transplantation afin de faire de la place pour des équipements publics comme des toilettes. Au total, l’avenue comptera environ 3 900 arbres, dont 40 arbres approchent de la fin naturelle de leur cycle de vie. Ces derniers ne seront pas remplacés.

Autres caractéristiques: Le tronçon témoin compte quelques bancs de pierre aux motifs gravés. Au total, 400 de ces bancs borderont Central Vista Avenue. Au-dessus du canal, au moins un pont est prêt et il y en aura 16 au total. Sur les passages souterrains pour piétons, les travaux sont en cours et il y en aura quatre.

