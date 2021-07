Pool d’enjeux MADinArt [MAD] – Crypto nouveaux médias

L’invité de cette semaine sur le Colonne Cardano SPO est l’un des tout premiers Projets NFT sur Cardano: MADinArt. Leur devise est « Faire une différence dans l’art ». Ils ont récemment mis en place leur pool de mises et laisser tomber les NFT aux délégants : MADinArt Stake Pool [MAD].

L’invité de la semaine dernière était un pool de pieu exploité par un Opérateur de piscine unique qui est impliqué dans Cardano avec plusieurs projets, dont un Proposition de catalyseur Et un Projet NFT.

Cette initiative est un point de référence pour tout Cardano et chaque semaine ou deux, nous inviterons un Opérateur de pool de pieu (SPO) pour répondre à quelques questions et nous donner une mise à jour directement au sein de la communauté Cardano.

Considérant que beaucoup de nos lecteurs sont nouveaux dans l’espace crypto, nous aurons un mélange de questions simples et techniques.

Bonjour, c’est un plaisir de vous avoir ici. Veuillez vous présenter, où êtes-vous basé et quels sont vos parcours ?

Hé, je m’appelle Jay et je gère le MADinArt Stake Pool [MAD]. Je suis basé à Stratford-upon-Avon, en Angleterre, mais je suis originaire du Pays de Galles, d’où vient la majorité de l’équipe MADinArt.

Je suis un architecte de solutions HPC et j’utilise des systèmes Linux à grande échelle depuis environ 15 ans dans divers secteurs, notamment militaire, universitaire et commercial. Ces compétences de base sont extrêmement transférables à l’environnement Cardano, car les nœuds du pool de mises sont tous basés sur Linux/UNIX.

Il existait déjà d’autres blockchains permettant la création de NFT, pourquoi avoir choisi Cardano ? Et qu’est-ce qui vous a amené à créer une mise en commun ?

De toute évidence, MADinArt a été l’un des tout premiers projets NFT sur Cardano et ils ont fait des progrès incroyables. Mon objectif était de monter à bord et de les aider à avoir leur propre pool de participations qui se concentre fortement sur la récompense de ses délégants avec des NFT.

La communauté Cardano est également un environnement incroyablement utile et solidaire, c’est la raison pour laquelle je pense qu’elle ira de mieux en mieux. Lors de la mise en place du pool de participation, j’ai pu apprendre des autres opérateurs de pool de participation (SPO) sur plusieurs forums et plates-formes.

Nous partageons la même vision et la même éthique que Charles Hoskinson, nous pouvons apporter des changements de manière décentralisée et nous visons à en apporter davantage au projet à mesure que nous avançons.

En plus de frapper et de vendre vos propres NFT, vous devenez également un lieu de rencontre entre artistes et investisseurs. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre vision et le processus d’achat/vente de NFT ?

Notre objectif est de faire la différence dans l’art en créant le lieu de rencontre ultime pour les investisseurs et les créateurs. Nous étions autrefois des artistes en difficulté, alors sachez à quel point il peut être difficile d’être reconnu. Le marché NFT se développe à un rythme exponentiel avec une communauté prospère et talentueuse pour l’accompagner.

Notre mission est de permettre à tous les artistes de tous les secteurs de convertir leurs actifs en NFT, et enfin d’être payés pour les étonnantes contributions créatives qu’ils apportent à toutes nos vies. Pensez juste combien d’artistes merveilleusement créatifs il y a sur chaque continent du monde ? Nous allons leur offrir une vitrine comme jamais auparavant.

Pour devenir artiste sur notre plateforme, vous devez soumettre une candidature via le site Web. En cas de succès, vous recevrez une invitation à notre MAD Academy. Une fois que vous aurez terminé la MAD Academy, vous recevrez votre tout premier DROP sur la plateforme. Notre Académie vous donnera tous les outils dont vous avez besoin pour assurer le succès de votre drop et devenir un artiste vérifié.

L’achat de NFT via notre site Web est extrêmement simple. Choisissez simplement le NFT que vous souhaitez acheter, cliquez sur Acheter maintenant et suivez les instructions pour payer avec ADA. Pour plus d’informations sur l’achat de NFT, consultez la FAQ sur notre site Web.

Sur votre site Web, il y a actuellement un concours en cours appelé Concours universitaire africain, pouvez-vous nous donner plus de détails ? Et pourquoi avoir choisi ce continent ?

MADinArt offre la possibilité de participer à notre concours ART qui sera ouvert à toutes les universités officiellement enregistrées en Afrique.

Nous aimerions offrir à toute université participante la possibilité de gagner jusqu’à 10 000 $ en prix qui seront répartis entre les artistes et leur département artistique.

Nous sommes une nouvelle plate-forme avec une mission puissante de « faire la différence » pour les artistes du monde entier.

Nous aidons les artistes à convertir leurs pièces physiques en NFT entièrement numériques (jetons non fongibles) et nous les créons sur la blockchain Cardano.

Nous voulons que toutes les universités participantes nous présentent ce qu’elles pensent être les meilleures œuvres d’art de 3 étudiants différents. Cela peut être n’importe quelle forme ou médium d’art, mais nous est livré sous forme de fichier numérique, les possibilités sont infinies.

Les derniers travaux seront frappés sur la blockchain et vendus sur notre plateforme. Notre objectif est de donner aux jeunes artistes une vitrine sur le monde et nous sommes impatients d’aider à identifier certaines des étoiles montantes de l’Afrique de l’avenir.

Le projet Cardano Africa (Input Output) construira des solutions d’identité numérique sur la blockchain Cardano. L’idée est de commencer par octroyer aux élèves du primaire, du secondaire et de l’université une identité numérique qui permet de suivre leur progression scolaire, professionnelle et future. Chez MADinArt, nous voulons contribuer à la communauté Cardano qui grandit en Afrique.

Merci pour votre temps. Quelque chose à ajouter ? Où les gens peuvent-ils vous trouver ?

Si vous cherchez à déléguer votre ADA, c’est le moment idéal pour rejoindre le MADFAM car nous offrirons un NFT exclusif à tous les délégateurs lors de notre premier bloc. De plus, nous organiserons une tombola mensuelle pour avoir la chance de gagner un NFT du mois précédent.

Merci beaucoup d’avoir parlé avec nous et de nous avoir aidés à diffuser notre vision dans la communauté. Si quelqu’un souhaite nous contacter, vous pouvez nous trouver sur les plateformes suivantes :

Avis de non-responsabilité : les opinions et points de vue des FS sont les leurs et ne reflètent pas nécessairement ceux de la Fondation Cardano ou de l’IOHK.