Poolz lance un fonds de 2 millions de dollars pour les projets de jeux NFT et Metaverse ⋆ Crypto new media

La plate-forme de collecte de fonds inter-chaînes décentralisée Poolz a lancé un fonds crypto de 2 millions de dollars qui lui permettra d’investir dans des jetons non fongibles (NFT) prometteurs et des projets de jeux basés sur la blockchain.

Poolz investira dans des NFT et des projets de métaverse

Le fonds sera utilisé pour soutenir les développeurs qui aiment les NFT et les jeux métavers et pour éliminer toutes les contraintes financières qu’ils pourraient rencontrer en travaillant sur leurs projets, a déclaré Poolz dans un communiqué officiel partagé avec CryptoPotato.

Notamment, grâce au dernier financement, Poolz est devenu une plate-forme de premier plan de l’offre DEX initiale (IDO) engagée à soutenir les NFT talentueux et les développeurs de jeux métavers pour les aider à réaliser des exploits majeurs dans leurs niches respectives.

Poolz prévoit également d’aller au-delà du financement de ces projets en hébergeant des IDO sur sa plateforme pour des projets connexes à fort potentiel de croissance massive.

La croissance explosive des NFT et des jeux Blockchain

Les NFT et les jeux blockchain ont connu la plus forte croissance dans l’industrie de la cryptographie depuis le début de l’année. Les deux secteurs ont suscité un grand intérêt de la part du grand public, les jetons non fongibles prenant la tête et enregistrant des gains en capital importants.

Plus tôt cette année, plusieurs rapports suggéraient que la vente d’arts numériques tokenisés au premier trimestre 2021 avait attiré plus de 2 milliards de dollars, avec deux fois plus d’acheteurs et de vendeurs affluant dans le secteur.

Fait intéressant, le volume de 2 milliards de dollars enregistré au premier trimestre n’incluait pas le NFT « 5 000 premiers jours » de Beeple qui s’est vendu pour 69 millions de dollars en mars, et le secteur a continué de croître depuis lors.

De même, les joueurs engagés dans des jeux métavers ont désormais la possibilité de posséder des actifs dans le jeu qui sont devenus très précieux et qui sont échangés sur des échanges populaires.

Les actifs de jeux blockchain devenant très précieux ces derniers temps, de plus en plus d’investisseurs recherchent de nouvelles façons de profiter de la hausse des prix.

Sur la base de la croissance rapide des NFT et des jeux métavers récemment, Liam Cohen, co-fondateur et directeur du marketing chez Poolz, a déclaré que le fonds de la société est la « prochaine étape pour proposer un moyen de soutenir de tels projets ».

« Nous sommes ravis de nous associer à ces projets et de mener le monde vers cette évolution », a ajouté Cohen.

La source