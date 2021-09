Poonawalla Fincorp MD exclu des marchés boursiers pour délit d’initié dans Magma Fincorp; La décision du SEBI expliquée

in

Abhay Bhutada, directeur général de Poonawalla Fincorp, propriété d’Adar Poonawalla, a été exclu du marché des valeurs mobilières par le régulateur SEBI (Securities and Exchange Board of India) pour délit d’initié présumé. Le régulateur des marchés des capitaux a également interdit sept autres personnes avec Abhay Bhatuda, tout en mettant en fourrière un montant de Rs 13,58 crore pour gains injustifiés. L’affaire de délit d’initié remonte à février 2021, lorsque la société s’appelait Magma Fincorp, juste au moment où la nouvelle d’Adar Poonawalla prenant une participation majoritaire dans la société a été rendue publique.

SEBI a interdit à Abhay Bhutada (MD), Saumil Shah, Surabhi Kishore Shah, Amit Agrawal, Murlidhar Bagranglal Agrawal, Rakesh Rajendra Bhojgadhiya, Rakesh Rajendra Bhojgadhiya HUF et Abhijit Pawar d’entrer sur le marché des valeurs mobilières dans son ordre provisoire. Plus tôt cette année, Rising Sun Holdings, propriété d’Adar Poonawalla, a acquis une participation de 60% dans la NBFC grâce à une injection de capitaux propres de Rs 3 456 crore. En juillet, la société a été renommée de Magma Fincorp en Poonawalla Fincorp.

L’organisme de surveillance du marché a déclaré que ses systèmes avaient généré des alertes de délit d’initié liées aux actions de Magma Fincorp en février de cette année. C’était à peu près au moment où l’annonce a été faite concernant l’acquisition d’une participation majoritaire par Rising Sun Holding Pvt Ltd d’Adar Poonawalla. Après avoir enquêté sur les alertes, SEBI a déclaré avoir découvert qu’Abhay Bhutada avait accès aux informations entourant l’accord d’acquisition. SEBI a ajouté qu’Abhay Bhutada était lié à Saumil Shah, Rakesh Rajendra Bhojgadhiya, Abhijit Pawar et d’autres entités impliquées dans l’affaire.

« Il est constaté qu’il y a eu des appels téléphoniques entre les Entités au cours de la période pertinente et lesdits appels téléphoniques ont été suivis d’un transfert de fonds. En outre, il est également remarqué que les personnes bénéficiant d’une connexion via des appels téléphoniques, des transferts de fonds, etc. ont échangé le script de Magma avant l’événement susmentionné, à savoir la divulgation de l’annonce de l’entreprise », a déclaré SEBI dans l’ordre.

SEBI a déclaré que les huit personnes impliquées dans l’affaire ont réalisé des gains injustifiés d’une valeur de 13,58 crores de roupies au cours de la période sous enquête. Les fonds ont maintenant été saisis par le régulateur du marché. Au cours du mois de février de cette année, les actions de Poonawalla Fincorp (alors connue sous le nom de Magma Fincorp) ont augmenté massivement de 158%. L’action a augmenté de 343% jusqu’à présent en 2021 pour atteindre Rs 180,9 à la clôture d’hier.

