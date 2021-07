« Poor desh me khela hoga » : à Delhi, Mamata Banerjee défie Narendra Modi pour les sondages 2024

in

Mamata Banerjee a déclaré que l’opposition peut créer l’histoire en 2024 si elle mène un combat uni.

Le ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, qui est à Delhi pour une visite de cinq jours aujourd’hui, a déclaré que les élections de 2024 à Lok Sabha verront une bataille entre le Premier ministre Narendra Modi et l’ensemble du pays car il y aura khela (jeu) à travers l’Inde. “Khela Hobe” (Game on) est le slogan électoral populaire de TMC qu’il a promu pour affronter le BJP.

Reprenant le slogan du BJP « achhe din » (bons jours) des élections de 2014, Banerjee a déclaré que le peuple indien voulait « sachhe din » (vrais jours).

S’adressant à des journalistes à New Delhi, Banerjee a déclaré : « Narendra Modi était populaire en 2019… Aujourd’hui, ils n’ont pas conservé de trace des corps, les derniers sacrements ont été refusés et les corps ont été jetés dans le fleuve Ganga. Ceux qui ont perdu leurs êtres chers n’oublieront pas et ne pardonneront pas.

S’adressant au gouvernement du BJP à propos du problème de l’espionnage de Pegasus, Banerjee a déclaré que l’espionnage avait mis la vie de tout le monde en danger. « Mon téléphone est déjà sur écoute. Si le téléphone d’Abhishek (le député de TMC et le neveu de Mamata) est sur écoute et que je lui parle, alors, automatiquement, mon téléphone est également sur écoute. Pegasus a mis la vie de tout le monde en danger », a affirmé Mamata Banerjee.

Elle a également attaqué le gouvernement Modi sur l’inflation. « Le PIB signifie désormais Gas-Diesel-Petrol… Le gouvernement collecte de l’argent auprès du public mais il n’a pas d’argent pour les vaccins COVID-19 », a déclaré Banerjee.

Lorsqu’on lui a demandé si elle serait le visage de l’opposition lors des élections de 2024 à Lok Sabha, Banerjee a plaisanté en disant qu’elle n’était pas une astrologue et que la décision dépendait de la situation. «Aujourd’hui, j’ai une réunion avec Sonia Ji et Arvind Kejriwal. Après la session du Parlement, les partis d’opposition doivent se réunir », a-t-elle déclaré, réitérant son appel aux partis d’opposition à s’unir pour affronter le BJP.

Elle a déclaré que l’opposition peut créer l’histoire en 2024 si elle mène un combat uni. Banerjee a ajouté que la situation devient difficile à gérer lorsqu’une tempête politique survient.

Le ministre en chef du Bengale occidental, qui a récemment annoncé l’entrée politique du Congrès Trinamool sur la scène nationale pour les prochaines élections générales, a également déclaré que la présidente par intérim du Congrès, Sonia Gandhi, souhaite l’unité de l’opposition et qu’il existe une confiance mutuelle entre les partis régionaux et le Congrès. Banerjee a ensuite rencontré Sonia Gandhi au 10 janvier où Rahul Gandhi était également présent.

