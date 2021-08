‘Poor Little Fool’: Ricky Nelson dirige le tout premier Hot 100

La parution du le tout premier Billboard Hot 100 est une occasion bien connue des passionnés de Ricky Nelson. Lorsque le magazine a publié cette première liste historique pour le 4 août 1958, l’idole de la pop, qui n’avait encore que 18 ans, se tenait fièrement n ° 1 avec “Poor Little Fool”.

Malgré sa jeunesse, la star de Teaneck, dans le New Jersey, avait déjà eu cinq précédents singles dans les charts, qui avaient rapporté neuf titres distincts sur les best-sellers avec leur succès à double face. Quatre des cinq faces A (“A Teenager’s Romance”, “Be-Bop Baby”, “Stood Up” et “Believe What You Say”) figuraient dans le Top 5, et plusieurs faces B officielles étaient également de grands favoris, surtout “Je marche”.

Écoutez la liste de lecture officielle Ricky Nelson Best Of de uDiscover Music.

“Poor Little Fool” avait fait ses débuts dans les charts le 7 juillet, alors que Billboard comptait encore pas moins de trois sondages hebdomadaires sur les hits les plus populaires de la semaine. Les 50 titres les plus vendus des singles pop en magasin ont montré que la nouvelle sortie de Nelson faisait ses débuts à un puissant n ° 18, la même position où elle a fait ses débuts dans le Top 100 Sides. Il ne figurait pas encore parmi les 25 joueurs les plus joués par les jockeys, mais il a fait son apparition sur cette liste une semaine plus tard au n ° 8. Nous imaginons l’EP Unchained Melody de Ricky de 1958, avec également “Poor Little Fool”.

N°1 sur deux charts à la fois

Ce dont on ne se souvient pas toujours, c’est que si Billboard a abandonné les classements les plus joués par les jockeys et les 100 meilleurs côtés lorsqu’il a présenté le Hot 100, il a conservé les singles pop les plus vendus en magasin pendant deux mois supplémentaires. “Poor Little Fool” était en tête de cette liste les 4 et 11 août, tout comme le Hot 100.

La chanson a été écrite par la fine auteure-compositrice de rock’n’roll Sharon Sheeley, alors qu’elle n’avait que 15 ans, au milieu des années 1950. La légende raconte qu’elle a activement poursuivi Nelson pour l’enregistrer. Après le succès de “Poor Little Fool”, elle est devenue Eddie Cochranla petite amie de et co-écrit son intemporel « Somethin’ Else », entre autres chansons.

Achetez ou diffusez « Poor Little Fool » sur l’album de Ricky Nelson.