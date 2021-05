‘Pop’ à Westbrook et 2-0 pour un Sixers dominant

Le public est revenu dans les tribunes avec tout ce que cela comporte. Et le contact avec les joueurs est redevenu ce qu’il était avant le coronavirus, bien que de manière un peu plus tangentielle. A moins de 11 minutes de la fin du match, L’affrontement de Russell Westbrook avec Furkan Korkmaz a forcé le premier à se diriger vers le tunnel des vestiaires. Et, juste au moment où il y pénétrait, un amateur lui a lancé un pot de pop-corn, ce qui a rendu la star furieuse au point qu’il a dû être enlevé par six membres de la sécurité de l’immeuble. La situation a scandalisé de nombreux joueurs de la meilleure ligue du monde, qui ont demandé plus de protection pour eux-mêmes et une sanction exemplaire pour le supporter en question. Et c’est ce qui a couronné un match que les Sixers ont remporté, menant 2-0 à égalité ils sont en bonne voie pour les deux prochains duels à Washington.

Lorsque Westbrook a été blessé, le match n’a pas été vu pour la détermination de la peine, mais presque. Les Wizards étaient menés 16 (98-81) et n’ont pas donné le sentiment qu’ils allaient revenir dans un match où ils étaient toujours derrière et dans lequel ils n’ont tenu le pull que dans les premières minutes. Les Sixers ont marqué 35 et 36 points au cours des deux premiers quarts et sont entrés à la mi-temps avec un avantage considérable, qui est devenu 27 points. Westbrook, d’ailleurs, n’avait pas exactement le meilleur match de sa carrière : 10 points, 6 rebonds et 11 passes décisives pour le meneur, qui était dans un ignoble 2 sur 10 au tir depuis le terrain, avec 0 sur 3 en triple. . Et 4 pertes. La blessure a mis fin à l’agonie et à l’embarras et a ouvert un nouveau chapitre du jeu, marqué clairement et complètement par la scène embarrassante qui a été vue sur le terrain. Et cela a également confirmé le 2-0 pour les Sixers, qui sont assez détendus dans ce premier tour.. Ils n’ont pas besoin d’être trop nerveux, c’est sûr.

Chez les Wizards, la seule bonne nouvelle était celle de Bradley Beal, qui est passé à 33 points (avec 4 rebonds et 3 passes), avec 14 sur 28 aux tirs depuis le terrain, mais 1 sur 6 en triples. Dans le reste, rien: 11 points pour Rui Hachimura sans beaucoup de brillance, 10 pour Ish Smith, 11 + 6 pour Daniel Gafford, un peu de tout et un peu de beaucoup. Les Wizards n’ont tiré que 40% du terrain, mais le désastre était à partir de la ligne des 3 points: 2 pour 22, un triste 9%. Une dalle infranchissable dans le basket d’aujourd’hui, dominée par le triple, avec des bugs dans les versions publiées et de nombreuses difficultés pour trouver un niveau de confiance suffisamment élevé comme pour tenir tête à la meilleure équipe de la Conférence Est. Le sentiment que les Wizards vont s’installer et peuvent être battus par le fait d’avoir disputé les playoffs grandit, car il semble que la saison touche à sa fin. Et cela, sans encore rien savoir de l’étendue de la blessure de Westbrook, bien sûr.

Tout ce qui a mal tourné d’un côté s’est bien passé de l’autre: 22 points, 9 rebonds et 8 passes d’un très complet Ben Simmons, qui a ajouté 2 interceptions et un blocage, a tiré 11 des 15 du terrain (aucune tentative sur le terrain). pour changer), et s’est terminé par un +18; 22 si nombreux également ajoutés Joel Embiid, avec 7 rebonds et 3 passes décisives, 8 sur 12 en field goal et un +19. Et ni l’un ni l’autre, ni aucun joueur des Sixers, n’a ajouté plus de 30 minutes au duel, une nouvelle fantastique pour Doc Rivers, qui a son équipe fraîche pour les prochains tours, qui seront sûrement plus compétitifs. Les Sixers s’aiment et ne dépensent que ce qui est nécessaire avec la contribution de tous leurs joueurs (19 + 9 de Tobias, 13 de Kokrmaz, 10 de Maxey …), en attendant que leur rival meure de faim ou autre . Il ne reste plus qu’à attendre de voir la résistance des Wizards à Washington et si la série se résoudra en quatre ou cinq matchs.. Il ne semble pas que la chose soit pour beaucoup plus.