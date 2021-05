Pop Evil annonce une tournée américaine en tête d’affiche “ polyvalente ” pour l’été 2021

Titans du rock grand public POP MAL entamera une tournée en tête d’affiche cet été pour soutenir son nouvel album, “Versatile”, disponible maintenant via Divertissement un (eOne). le “Versatile” La tournée débutera le 14 juillet avec un spectacle en plein air dans le comté de Lake, dans l’Illinois et traversera les États-Unis jusqu’au 23 septembre, y compris des arrêts dans plusieurs des principaux festivals de rock – Rocklahoma, Réplique et Cartouche d’encre – ainsi que le soutien SHINEDOWN. Le soutien lors du trek viendra d’invités spéciaux ZÉRO 9:36, BRKN LOVE et COMME LES MACHINES (à certaines dates).

Les billets en prévente débuteront le mardi 25 mai à 13 h 00 avec le mot de passe «Survivor2021». La mise en vente publique débutera le jeudi 27 mai à 10 h 00, heure locale.

POP MAL a déclaré dans un communiqué: “C’est vraiment aussi excitant que de sortir notre nouvel album. Comme beaucoup d’autres musiciens, nous n’avons pas joué de concert depuis plus d’un an. Nous avons hâte de revenir et de jouer devant de nos fans. Nous sommes ravis d’avoir des artistes en devenir comme ZÉRO 9:36, BRKN LOVE et COMME LES MACHINES avec nous. A cet été !!! “

POP MAL Dates de la tournée 2021:

14 juillet – Lake County, IL @ Blarney Island – Série d’été WIIL



16 juillet – Grand Rapids, MI @ Upheaval Festival



17 juillet – Caddott, WI @ Cadott Festival



18 juillet – Des Moines, IA @ Wooly’s #



20 juillet – Minot, ND @ The Original #



21 juillet – Billings, MT @ Pub Station #



23 juillet – Salt Lake City, UT @ The Depot #



24 juillet – Grand Junction, Colorado @ Mesa Theatre #



25 juillet – Phoenix, AZ @ The Marquee #



27 juillet – Lubbock, Texas @ Jakes Sport Café #



29 juillet – Houston, TX @ Warehouse Live #



30 juillet – Dallas, TX @ Gas Monkey Live #



31 juillet – Kansas City, MO @ Truman Theatre #



01 août – Sauget, IL @ Pops #



03 août – Lincoln, NE @ Bourbon Theatre #



04 août – Bloomington, IL @ The Castle #



05 août – Ft. Wayne, IN @ Pierres #



06 août – Mt. Pleasant, MI @ Soaring Eagle Casino et



07 août – Louisville, KY @ Waterfront Park &



08 août – Evansville, IN @ Marina Point ^



10 août – Kettering, OH @ Fraze Pavilion &



11 août – Camdenton, MO @ Ozark Amp &



13 août – Madison, WI @ The Sylvee



14 août – Sioux City, IA @ Hard Rock Battery Park &



15 août – Denver, CO @ Oriental Theatre #



18 août – Fargo, ND @ Sanctuary Events Center #



20 août – Joliet, IL @ The Forge #



21 août – Nashville, TN @ Brooklyn Bowl #



23 août – Savannah, Géorgie @ Victory North #



24 août – Asheville, Caroline du Nord @ Orange Peel #



25 août – Jasonville, Caroline du Nord @ Hooligans #



27 août – Virginia Beach, VA @ Elevation 27 #



28 août – Pittsburgh, PA @ Mr. Smalls #



01 septembre – Syracuse, NY @ Westcott Theatre *



04 septembre – Pryor, OK @ Rocklahoma



08 septembre – Detroit, MI @ St.Andrews Hall #



09 septembre – Flint, MI @ Atelier d’usinage #



10 septembre – Harrisburg, PA @ XL Live #



11 septembre – Mansfield, OH @ Inkcarceration Fest



12 septembre – Danville, VA @ Blue Ridge Rockfest



15 septembre – Baltimore, MD @ Rams Head Live #



16 septembre – Sayreville, NJ @ Starland Ballroom #



17 septembre – Portland, ME @ Aura *



18 septembre – Hampton Beach, NH @ Wally’s *



21 septembre – Huntsville, Al @ Mars Music Hall – Von Braun Center *



22 septembre – Atlanta, GA @ Buckhead Theatre *



23 septembre – Destin, FL @ Club LA *



24 septembre – Orlando, FL @ Central FL Fairgrounds – Rebel Rock Fest



08 octobre – Sacramento, Californie @ Aftershock Festival

# avec ZÉRO 9:36 et BRKN LOVE



* avec BRKN LOVE et COMME LES MACHINES



^ avec ZÉRO 9:36



& avec SHINEDOWN

POP MAL – qui se compose de chanteur Leigh Kakaty aux côtés du guitariste principal Nick Fueling, guitariste rythmique Dave Grahs, bassiste Matt DiRito et batteur Hayley Cramer – a construit une nouvelle institution rock ‘n’ roll sur sa base de showmanship, de relatabilité brute et de hard rock hooks, à la fois avant-gardistes et intemporels.

POP MALl’écriture de chansons sur “Versatile” zéros sur leur juxtaposition de mélodie cinématographique et de groove lourd et sans faille. Mélangeant habilement des hymnes palpitants et des ballades intemporelles, POP MAL livre leur renaissance la plus ambitieuse à ce jour avec un album à couper le souffle et imprévisible. “Versatile” sonne exactement comme son nom l’indique. Il distille les mélodies envolées et les riffs entraînants de POP MALdu passé et introduit une exploration ambitieuse du futur.

“Versatile” présente le single à succès de rock grand public n ° 1 “Respirer à nouveau” – le sixième single n ° 1 du groupe à ce jour – aux côtés de titres lourds “Me libérer”, “Que le chaos règne” et Top 10 single “Travail”.

Au-delà de l’histoire de succès racontée par les graphiques – le million d’unités d ‘”activité totale” à travers POP MALle catalogue du groupe et les plus de 600 millions de streams de chansons du groupe sur les principales plateformes – POP MALLa plus grande force du groupe est le groupe diversifié de personnes captivées par la narration relatable du groupe et son indéniable accrocheur. Ce sont des fans gagnés, ville par ville, lors de tournées avec une playlist de rock moderne valant des titans du genre.