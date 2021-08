Pop Evil annule le concert de Denver après qu’un membre de l’équipe a été testé positif pour Covid 19

POP MAL a annulé son spectacle ce soir (dimanche 15 août) au Oriental Theatre de Denver, Colorado après qu’un membre non divulgué de “l’équipe” du groupe a été testé positif pour COVID-19.

POP MAL a partagé la nouvelle de l’annulation dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Le groupe a écrit: “Cher Denver, l’un des membres de notre équipe a été testé positif pour COVID-19. Par souci pour tout le monde dans notre organisation et la sécurité de nos fans, nous reporterons le spectacle de ce soir. Nous testerons à nouveau demain pour déterminer le statut de nos prochains spectacles.”

Au cours des deux dernières semaines, un certain nombre d’artistes de hard rock et de heavy metal de premier plan, dont CORN, IRON MAIDEN‘s Bruce Dickinson, TESLA, LYNYRD SKYNYRD, BRISÉ et BIZKIT BOITE – ont annulé des spectacles ou joué des concerts sans membres testés positifs pour COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus. Les annulations et l’augmentation du nombre d’infections au COVID-19 sont dues en grande partie au fait que la variante delta du coronavirus, désormais la souche la plus courante circulant aux États-Unis, a une transmissibilité suralimentée, due en partie à la façon dont le virus a muté. le virus se comporte dans le corps après l’infection.

De nouvelles variantes du virus qui causent la maladie COVID-19 se propagent aux États-Unis et dans d’autres pays. Les données actuelles suggèrent que les vaccins COVID-19 autorisés pour une utilisation aux États-Unis offrent une protection contre la plupart des variantes. Cependant, certaines variantes peuvent provoquer des maladies chez certaines personnes après leur vaccination complète.

Selon Healthline, les données suggèrent jusqu’à présent des taux d’efficacité contre la variante delta de plus de 67 pour cent pour le Johnson & Johnson vaccin, 72 à 95 pour cent pour le Moderna vaccin, et 64 à 96 pour cent pour le Pfizer-BioNTech vaccin.

Même si les vaccins offrent différentes gammes de protection, les experts disent qu’il est crucial de se faire vacciner complètement.

Dr Anthony Fauci, le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a déclaré plus tôt dans le mois que bien que les personnes vaccinées puissent être porteuses et propager le virus dans ce que l’on appelle des “infections révolutionnaires”, les personnes à l’origine de la flambée actuelle n’étaient pas vaccinées.

Au fur et à mesure que le virus se propage, il peut muter et créer des variantes plus dangereuses. Par conséquent, “il pourrait y avoir une variante qui persiste et qui peut écarter le delta”, Fauci mentionné.



