Pop Evil célèbre son septième single n°1 à Rock Radio avec « Survivor »

Cette semaine, les rockeurs du Michigan POP MAL célèbrent leur septième single n°1 en carrière à la radio rock avec « Survivant », qui a dominé le palmarès Billboard Mainstream Rock, marquant une étape historique. « Survivant » rejoint le précédent single du Top 10 « Travail » et n°1 du single « Respirer à nouveau » de leur nouvel album « Polyvalent », maintenant disponible via MNRK lourd.

Dans d’autres nouvelles, POP MAL a annoncé une série de dates de tête d’affiche aux États-Unis le mois prochain ainsi que des dates de soutien avec PERTURBÉ, et une tournée canadienne en février 2022 soutenant BRISÉ.

Le quatuor sera en tête d’affiche de trois spectacles – le 3 novembre à Lexington, Ketucky; le 5 novembre à Columbus, Ohio ; et le 7 novembre à Grand Rapids, Michigan, en plus de soutenir PERTURBÉ à Gary, Indiana ; Evansville, Indiana; et se terminant le 9 novembre à State College, en Pennsylvanie.

La tournée canadienne 2022 en soutien BRISÉ débute le 10 février à Abbotsford, en Colombie-Britannique, et traverse l’est du pays pour se terminer le 27 février à Montréal.

« Nous n’ennuierons pas les gens avec la même chanson encore et encore », dit POP MAL leader Leigh Kakaty, qui a fondé le groupe à Grand Rapids. « Lorsque vous venez à notre spectacle en direct, nous pensons qu’il devrait y avoir un flux et un reflux, des pics et des vallées, qui ressemblent à la vraie vie. Parfois vous êtes debout, parfois vous êtes en bas. Nous aimons emmener les gens dans un voyage quand ils écoutent notre musique ou viennent nous voir en live. »

Dates de la tournée 2021 :

03 novembre – Lexington, KY @ Manchester Music Hall*



04 novembre – Gary, IN @ Hard Rock Casino & Hotel^



05 novembre – Columbus, OH @ Newport Music Hall*



06 novembre – Evansville, IN @ Ford Center^



07 novembre – Grand Rapids, MI @ Intersection*



09 novembre – State College, Pennsylvanie @ Stage West *

* En tête d’affiche



^ Soutenir PERTURBÉ

Dates de la tournée canadienne 2022 :

10 février – Abbotsford, C.-B. @ Abbotsford Centre



11 février – Penticton, C.-B. @ Okanagan Event Center



12 février – Calgary, AB @ Grey Eagle Casino



14 février – Edmonton, AB @ Convention Centre



15 février – Saskatoon, SK @ TCU Place



17 février – Moose Jaw, SK @ Mosaic Place



18 février – Winnipeg, MB @ Burton Cummings Theatres



23 février – Windsor, ON @ Cesar’s Windsor Colosseum



25 février – Toronto, ON @ Histoire



26 février – Québec, QC @ Centre Vidéotron



27 février – Montréal, QC @ Mtelus

Toutes les dates à l’appui BRISÉ

En juillet, POP MALle bassiste de longue date de Matt DiRito a annoncé sa sortie du groupe, déclarant dans un communiqué que « les détails entourant mon départ ne sont connus que de quelques personnes, et respectueusement, cela restera ainsi ».

« S’éloigner de quelque chose que j’ai aidé à construire n’est pas facile, mais c’est la meilleure chose pour le groupe, pour moi-même et pour notre avenir respectif », a-t-il déclaré. « POP MAL va continuer et moi aussi, mais pas ensemble. »

POP MAL le batteur Hayley Cramer a été contraint de manquer les deux premières semaines de la tournée américaine du groupe l’été dernier en raison des restrictions de voyage liées au COVID-19. Depuis, elle s’est envolée pour les États-Unis et a rejoint ses camarades de groupe sur la route.