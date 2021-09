Pop Evil lance le jeu vidéo Cube ‘Versatile’

Les rockeurs du Michigan POP MAL sont impatients de reprendre leur tournée américaine en tête d’affiche après une brève interruption due au chanteur Leigh Kakaty test positif au COVID-19. Le groupe est revenu sur scène le vendredi 27 août dernier à Virginia Beach et poursuivra sa tournée, y compris des dates reprogrammées pour des spectacles précédemment annulés, tout au long du 8 octobre où ils apparaîtront à Réplique festival aux côtés METALLIQUE.

Le groupe de rock à col bleu a récemment décroché son 18e single au classement général du Top 10 Mainstream Rock avec le titre stimulant. “Survivant”, actuellement au n°9, extrait de son nouvel album “Polyvalent”, maintenant disponible via Divertissement un (eOne). “Survivant” rejoint le précédent single du Top 10 de l’album “Travail” et n°1 du single “Respirer à nouveau”, leur sixième single n°1 dans l’histoire de leur carrière.

Vous pouvez écouter “Polyvalent”” son rock moderne puissant et sans compromis ” (Batteur moderne, mai 2021) pendant que vous jouez avec POP MALle nouveau jeu vidéo sur ordinateur de “Le cube”. Rendez-vous sur game.popevil-versatile.com et voyez si vous pouvez battre les meilleurs scores du groupe en résolvant un problème numérique brouillé Rubik‘s cube qui devient plus complexe à chaque niveau.

“Au cours des dernières semaines, j’ai joué à fond à ce jeu pendant mon isolement COVID”, partage Kakaty. “Je préviens tout le monde, ce n’est pas un jeu facile à cerner. Bonne chance pour battre Hayleyle score de ; elle a actuellement le score le plus élevé dans le bus…”

En juillet, POP MALle bassiste de longue date de Matt DiRito a annoncé sa sortie du groupe, déclarant dans un communiqué que “les détails entourant mon départ ne sont connus que de quelques personnes, et respectueusement, cela restera ainsi”.

“S’éloigner de quelque chose que j’ai aidé à construire n’est pas facile, mais c’est la meilleure chose pour le groupe, pour moi-même et pour notre avenir respectif”, a-t-il déclaré. “POP MAL va continuer et moi aussi, mais pas ensemble.”

POP MAL le batteur Hayley Cramer a été contraint de manquer les deux premières semaines de la tournée américaine du groupe en raison des restrictions de voyage liées au COVID-19. Depuis, elle s’est envolée pour les États-Unis et a rejoint ses camarades de groupe sur la route.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).