Pop Evil reprend “For Whom The Bell Tolls” de Metallica à Houston (vidéo)

POP MAL a réalisé une reprise du METALLIQUE classique “Pour qui sonne la cloche” le 29 juillet au Warehouse Live à Houston, Texas. Joindre POP MAL sur scène pour gérer les voix principales sur la piste était Justin Benlolo de l’acte de soutien BRKN AMOUR. Des séquences vidéo filmées par des fans sont disponibles ci-dessous.

Pour les deux premières semaines de sa tournée actuelle, POP MALLa programmation de comprend deux musiciens de session : le batteur Jason Hartless (TED NUGENT) et bassiste Joey “Chicago” Walser de EGYPTE CENTRALE et DÉVOIRE LA JOURNÉE.

Le mois dernier, POP MALle bassiste de longue date de Matt DiRito a annoncé sa sortie du groupe, déclarant dans un communiqué que “les détails entourant mon départ ne sont connus que de quelques personnes, et respectueusement, cela restera ainsi”.

“S’éloigner de quelque chose que j’ai aidé à construire n’est pas facile, mais c’est la meilleure chose pour le groupe, pour moi-même et pour notre avenir respectif”, a-t-il déclaré. “POP MAL va continuer et moi aussi, mais pas ensemble.”

POP MAL le batteur Hayley Cramer a été contraint de manquer les deux premières semaines de la tournée américaine du groupe en raison des restrictions de voyage liées au COVID-19. Depuis, elle s’est envolée pour les États-Unis et a rejoint ses camarades de groupe sur la route.

POP MAL‘s “Versatile” la tournée a débuté le 14 juillet avec un spectacle en plein air à Lake County, Illinois et se déroulera à travers les États-Unis jusqu’au 23 septembre, y compris des arrêts dans plusieurs des principaux festivals de rock — Rocklahoma, Réplique et Incarcération – ainsi que de soutenir BRISÉ. Le soutien sur le trek vient d’invités spéciaux ZÉRO 9:36, BRKN AMOUR et COMME DES MACHINES (à certaines dates).

POP MALle dernier album de, “Versatile”, présente le single à succès du rock grand public n ° 1 “Respirer à nouveau” – le sixième single n ° 1 du groupe à ce jour – aux côtés de morceaux lourds “Me libérer”, “Laissez le chaos règner” et Top 10 des célibataires “Travailler”.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).