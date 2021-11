Pop Evil Singer au départ du bassiste de longue date Matt Dirito : « Les objectifs des gens ont changé »

POP MAL chanteur Leigh Kakaty a commenté le récent départ du bassiste de longue date du groupe Matt DiRito.

DiRito a annoncé sa sortie de POP MAL en juillet, déclarant dans un communiqué que « les détails entourant mon départ ne sont connus que de quelques personnes, et respectueusement, cela restera ainsi ». Il a ajouté: « S’éloigner de quelque chose que j’ai aidé à construire n’est pas facile, mais c’est la meilleure chose pour le groupe, moi-même et notre avenir respectif. POP MAL va continuer et moi aussi, mais pas ensemble. »

Kakaty adressé POP MALest divisé avec DiRito dans une nouvelle interview avec la station rock de Grand Rapids 97,9 WGRD. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Quand COVID a frappé, les choses ont changé. Nous avons essayé d’obtenir Mat retour et Mat a décidé de ne pas revenir selon ses propres conditions. Alors quoi que ce soit pour lui, nous n’avons pas parlé ; nous n’avons jamais vraiment discuté des détails après cela. Mais je sais juste que les groupes ont changé et la logistique et comment nous faisons les choses. Il y avait un sentiment d’urgence maintenant [more] que jamais auparavant. Et il y avait beaucoup de gars qui ont trouvé des emplois différents et ont trouvé un travail plus cohérent. Et si c’était Mat ou pas, je ne suis pas sûr – encore une fois, nous n’avons pas parlé. Mais la réalité est que les objectifs des gens ont changé. Nous étions parmi beaucoup de groupes dont les membres ont décidé de ne pas revenir. Et le groupe doit continuer à jouer, nous devons continuer à avancer, et nous l’avons fait. À certains égards, nous avons été plus forts depuis. »

Il a poursuivi: « Je pense que les quatre d’entre nous qui restent, nous nous sommes vraiment engagés les uns envers les autres à vraiment nous rapprocher plutôt que de nous éloigner à cause de cette perte avec Mat. Nous avons réalisé à quel point c’était fragile, et perdre un frère comme ça et quelqu’un qui était avec nous depuis si longtemps, c’est dur. Je me souviens avoir eu des réunions quand Mat la gauche. Nous [were, like], ‘Regardez, nous avons le choix. Comment tout le monde se sent-il émotionnellement ?’ Avant même de parler de musique, est-ce quelque chose que nous voulons tous faire ? Et les quatre nous étions, comme, ‘Absolument. Nous voulons y aller quoi qu’il arrive. Et rapprochons-nous tous et apprécions les choses que nous n’avions pas au cours des deux dernières années lorsque nous faisions face à cette pandémie et donnons vraiment plus d’amour à nos fans. »

POP MALla programmation actuelle de tournée comprend le bassiste de session Joey « Chicago » Walser de EGYPTE CENTRALE et DÉVOIRE LA JOURNÉE.

Le dernier album du groupe, « Polyvalent », présente le single à succès du rock grand public n ° 1 « Survivant » — le septième single n°1 du groupe à ce jour — aux côtés de morceaux poids lourds « Me libérer », « Laissez le chaos règner », le Top 10 des singles « Travail » et le single n°1 « Respirer à nouveau ».



