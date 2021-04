Pop Majesty de John Lodge et The Moody Blues

Un aperçu du septième album d’une série de sorties incroyablement créatives des Moody Blues a fait ses débuts au Billboard Hot 100 le 22 avril 1972. “La vie n’est-elle pas étrange” était, et reste, un point culminant majestueux de leur catalogue, et l’une des meilleures heures en tant qu’auteur-compositeur pour le co-leader John Lodge.

L’enregistrement était une mesure de ce qui pouvait être réalisé dans les limites supposées du single pop à 45 tours de l’époque. Tout a commencé par un prélude semi-classique séduisant mettant en vedette la flûte de marque de Ray Thomas et l’harmonium de Mike Pinder. Il s’est ouvert sur un couplet réfléchi avec des voix partagées par Lodge et Justin Hayward et un refrain élégant, édifiant et poignant. Il occupe une place particulière dans les spectacles du groupe à ce jour.

La sortie unique a prévisualisé leur imminente Septième séjour album, sur lequel même à six minutes, il a été édité, avec le beau long de Chamberlin de Pinder excisé. Heureusement, cela a été restauré pour les rééditions ultérieures de l’album, et quand il apparaît à 3’30 ”, cela ne fait que renforcer la présence puissante de la chanson.

“ De nulle part, cela devient une réalité ”

En 2016, Lodge se souvient comment il en est venu à écrire la pièce en premier lieu. «Assis avec une feuille de papier vierge et une guitare acoustique au milieu de la nuit et se demandant où cela va vous mener… quel voyage vous allez continuer… et soudainement, ‘Isn’t Life Strange’, et vous écrivez une chanson, et de nulle part cette chanson devient une réalité. ”

La piste est entrée dans le graphique américain au n ° 89 et grimperait aussi haut que le n ° 29, atteignant également le n ° 13 au Royaume-Uni. Aux États-Unis, le sentiment de la chanson a été peu après repris par l’apparition inattendue dans la carte de la marque du groupe. «Nuits en satin blanc.» Poussé par un large soutien radio, «Nights» a grimpé jusqu’au n ° 2 là-bas, près de cinq ans après sa première sortie.

«Isn’t Life Strange» est sur Seventh Sojourn, qui peut être acheté ici.

Écoutez le meilleur des Moody Blues sur Apple Music et Spotify.