Pop Smoke sort un deuxième album posthume alors que “Shoot for the Stars Aim for the Moon” reste dominant

in

Pop Smoke sort un album posthume cette année, mais Shoot for the Stars Aim for the Moon reste populaire.

Selon MRC Data, c’est l’album hip-hop le plus populaire de 2021. Il a réalisé l’équivalent de 948 000 ventes aux États-Unis cette année, malgré sa sortie le 3 juillet 2020. C’est le quatrième album le plus diffusé derrière Justin Bieber, Olivia Rodrigo et Morgan Wallen. “Dior” est devenu un hymne de protestation l’année dernière lors de manifestations contre l’injustice raciale.

Le label de Pop Smoke, Victor Victor Worldwide, sortira aujourd’hui son deuxième album Faith.

L’album regorge d’un line-up de stars, comprenant des apparitions de Kanye West, Dua Lipa, Pusha T, Kid Cudi, Pharrell, Quavo, et plus encore. Des albums posthumes sont sortis pour plusieurs rappeurs qui ont connu leur fin prématurée ces dernières années. Juice WRLD et Mac Miller ont tous deux sorti leurs propres albums posthumes.

Il existe également une nouvelle série de podcasts dédiée à l’exploration du talent du rappeur drill de Brooklyn. Le podcast s’intitule Complex Subject: Pop Smoke. Il est animé par son ami de longue date, DJ Pvnch, et se plongera dans sa vie et sa mort. DJ Pvnch offrira un aperçu du monde du rappeur, avant que l’exercice de Brooklyn ne devienne grand public.

La série de six épisodes du podcast sera diffusée le 20 juillet, après la sortie de son album.

Pop Smoke Faith Album Tracklist “Good News” “More Time” “Tell The Vision (ft. Kanye West & Pusha T)” “Manslaughter (ft. Rick Ross & The-Dream)” “Bout A Million (ft. 21 Savage & 42 Dugg)”“Brush Em (ft. Rah Swish)”“Top Shotta (ft. Pusha T, TRAVI & Beam)”“30 (ft. Bizzy Banks)”“Beat The Speaker”“Coupe”“What’s Crackin (ft Décollage)””Génie””M. Jones (ft. Future) »« Woo Baby Interlude »« Woo Baby (ft. Chris Brown) »« Demeanor (ft. Dua Lipa » « Spoiled » (ft. Pharrell Williams) « 8-Ball (ft. Kid Cudi) » « Porte arrière (ft. Quavo & Kodak Black)« Merci Beaucoup »

Vous pouvez écouter le nouvel album de Pop Smoke sur tous les principaux services de streaming aujourd’hui, le 16 juillet. L’illustration de l’album présente une photo rapprochée en noir et blanc de Pop Smoke.