Pop Smoke’s Camp révèle une liste de pistes ‘Faith’ empilée

La tracklist de Faith, le deuxième album posthume du rappeur new-yorkais Pop Smoke, à Brooklyn, est sortie et regorge de fonctionnalités. Le projet comprend 20 pistes avec seulement six chansons sans aucun artiste supplémentaire. Les collaborateurs présentés sur Faith incluent Kanye West, Pusha T, Future, Dua Lipa, Pharrell et plus encore.

Faith suit le premier album de Pop Smoke Viser les étoiles, viser la lune, le projet record publié quelques mois seulement après que le rappeur a été tragiquement tué lors d’une invasion de domicile en février 2020.

L’album a produit des succès tels que les singles multi-platine “Dior”, “For The Night”, “What You Know About Love”, “Mood Swings” et plus encore. C’est l’album le plus ancien à rester au sommet du palmarès des albums Hip Hop/R&B de Billboard depuis 1990. Shoot For The Stars, Aim For The Moon est resté dans le top 20 du palmarès des albums Billboard 200 pendant 53 semaines et plus.

Faith présente un nouvel ensemble de collaborateurs que l’on ne voit pas sur le premier album du rappeur. Kid Cudi fait une apparition sur le morceau de l’album “8-Ball” tandis que Pusha T est présenté sur “Tell The Vision” aux côtés de Kanye West et sur “Top Shotta” aux côtés de Travi et Beam. Rick Ross, The Dream, 21 Savage, 42 Dugg, Rah Swish et Quavo et Takeoff of Migos figurent également sur l’album.

Le deuxième album de Pop Smoke, Faith, sort le 16 juillet et peut être pré-commandé dès maintenant.

Voir la tracklist officielle ci-dessous.

Liste des chansons de la foi :

1. “Bonne nouvelle”

2. “Plus de temps”

3. L’exploit « Dites la vision ». Kanye West et Pusha-T

4. L’exploit « homicide involontaire ». Rick Ross et le rêve

5. L’exploit “Bout a Million”. 21 Savage et 42 Dugg

6. L’exploit “Brush Em”. Rah Swish

7. L’exploit “Top Shotta”. Pusha-T, Travi et Beam

8. « 30 » exploit. Banques Bizzy

9. « Battre le haut-parleur »

10. “Coupé”

11. L’exploit “Qu’est-ce qu’il y a Crackin”. Décollage

12. L’exploit “Génie”. Lil Tjay et Swae Lee

13. « M. Jones” exploit. Futur

14. “Woo Baby Interlude”

15. L’exploit “Woo Baby”. Chris Brown

16. L’exploit “Comportement”. Dua Lipa

17. Exploit « gâté ». Pharrell

18. Exploit « 8 balles ». Kid Cudi

19. Exploit “Porte dérobée”. Quavo et Kodak Noir

20. “Merci Beaucoup”