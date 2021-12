Pop Star révèle qu’il va se marier et que sa fiancée est enceinte

La star de la K-pop Hwang Chan-sung est fiancée, et lui et son fiancé attendent leur premier enfant ! Le membre du boys band de 2PM a annoncé la bonne nouvelle sur Instagram le mercredi 15 décembre dans une note manuscrite adressée aux fans. Le développement passionnant est toutefois tempéré par de mauvaises nouvelles concernant l’avenir de la carrière musicale de Chan-sung.

Chan-sung n’a pas révélé l’identité de sa fiancée, expliquant qu’elle n’était pas elle-même dans le secteur du divertissement et ne voulait donc pas de la publicité qui viendrait de l’annonce de la nouvelle. Cependant, il l’a qualifiée de « lieu de repos de mon cœur instable et d’une amie avec qui je peux tout partager », dans une traduction publiée par Soompi. Il a également révélé qu’ils prévoyaient de se marier depuis qu’il a été libéré de son service obligatoire dans l’armée sud-coréenne, en janvier 2021.

« La bénédiction d’une nouvelle vie nous est arrivée plus tôt que prévu, et nous prévoyons de nous marier dès le début de l’année prochaine », a expliqué Chan-sung. « Nous sommes très prudents car elle est au début de sa grossesse, mais je partage cette nouvelle car je pensais que je devais vous le dire en premier. »

Chan-sung a réfléchi à sa carrière dans le divertissement à la poste, notant qu’elle avait commencé à l’âge de 17 ans et qu’il en a maintenant 31. Au cours de ces 15 années, il a écrit : « beaucoup de choses se sont passées, et il y a eu de nombreux souvenirs. J’exprime ma gratitude infinie à [2PM fans] qui ont créé de précieux souvenirs. » Il a ensuite expliqué que son contrat de 15 ans avec JYP Entertainment expire en janvier, lui donnant une chance de faire quelques changements dans sa vie.

Chan-sung a écrit que lui et JYP « sont venus à la discussion mutuelle pour ne pas renouveler mon contrat » après avoir pris en considération les changements dans sa vie personnelle. Il a écrit que l’entreprise avait accepté cette décision « avec mon avenir comme priorité, et l’entreprise a volontairement donné des bénédictions pour mon avenir radieux. L’entreprise est ma racine et comme un vieil ami, et nous soutiendrons toujours la croissance de l’autre. »

Bien qu’il ne renouvelle pas son contrat avec JYP Entertainment, Chan-sung a admis qu’il ne savait pas exactement ce qu’il allait faire à la place. Il a exhorté les fans à ne pas trop s’énerver à propos de cette nouvelle douce-amère jusqu’à ce qu’ils voient ce qu’il leur réserve ensuite.