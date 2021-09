Popcorn, clôture une ronde de financement de 2 millions de dollars | Invezz

Popcorn, un projet DeFi pionnier qui intègre l’impact social dans son protocole via un nouveau processus de financement des bénéficiaires (POP), a clôturé un tour de table de 2 millions de dollars avec le soutien de membres et d’investisseurs accrédités de la communauté crypto. Le cycle a été mené par Kenetic Capital et New Form Capital, ainsi que par des investisseurs providentiels. Les fonds seront utilisés pour soutenir le lancement de sa plateforme DeFi à impact social.

La moitié des frais vont aux organismes sociaux.

Le maïs soufflé utilise des opportunités viables de culture de rendement au sein de l’écosystème Ethereum (ETH / USD) pour fournir une valeur sociale. Ils investissent jusqu’à 50 % de leurs frais de contrat intelligent dans des organisations à impact social.

Anthony D Martin, fondateur de Popcorn, a commenté :

« La société connaît un réalignement massif des valeurs et les gens recherchent quelque chose de différent de leurs fournisseurs de services. Le pop-corn représente un nouveau paradigme : il s’agit de repenser les structures d’incitation dans le but d’offrir des produits financiers de nouvelle génération performants, où toutes les barrières et coûts de friction sont supprimés pour créer un impact social et environnemental positif. . Notre mission résonne clairement auprès de la communauté Web3, et notre récente levée de fonds signifie que les institutions avant-gardistes sont également optimistes quant à ce nouvel avenir des finances personnelles. »

POP implique la participation des détenteurs de jetons et un financement quadratique

Le processus innovant de financement des bénéficiaires de Popcorn implique des mécanismes de financement quadratiques complexes et la participation des détenteurs de jetons. Cependant, ce que les utilisateurs doivent savoir, c’est qu’ils soutiennent des initiatives éducatives, open source et environnementales. Une partie des revenus de la plateforme est envoyée en ligne et automatiquement aux destinataires éligibles. Ils ont été approuvés par vote en chaîne par les détenteurs de jetons POP. La plateforme s’associe également à des projets de compensation et de séquestration du carbone afin de minimiser son empreinte carbone.

Alex Marinier, associé chez New Form Capital, a déclaré :

« New Form est ravi de s’associer à l’équipe Popcorn pour créer un produit DeFi innovant, qui offrira des performances à ses utilisateurs tout en leur permettant d’avoir un impact sur les causes qui leur tiennent à cœur. Nous pensons que l’opportunité de financer des initiatives de développement durable, d’améliorer l’accès à l’éducation et de soutenir des projets open source via DeFi trouvera un écho auprès de la communauté et servira de modèle pour de futurs projets. »

