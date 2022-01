PopCorn Time, le service de streaming pirate, ferme ses portes

01/08/2022 à 22:30 CET

Popcorn Time, l’application autrefois populaire pour rendre le piratage de films aussi simple que de regarder Netflix, a fermé ses portes aujourd’hui. Ses développeurs originaux ils ont retiré le service et ont quitté le projet quelques jours seulement après son lancement en 2014. Mais comme le projet était open source, d’autres développeurs ont pu reprendre là où ils s’étaient arrêtés, et il a été supprimé et relancé plusieurs fois depuis lors. Reste à savoir si Popcorn Time est révolu pour toujours, mais il semble que le plus grand contributeur à sa disparition la plus récente soit la diminution de l’intérêt pour l’application.

Sur leur site Web, les développeurs ont publié une infographie sur la façon dont l’application a été utilisée. Alors que l’application a bénéficié d’une tonne de recherches dans les mois qui ont suivi sa sortie en 2015, le graphique montre une forte baisse d’intérêt en 2016. Sa popularité a continué de baisser et n’a jamais vraiment récupéré par la suite.

Cette application a fait l’objet de poursuites judiciaires de la part de milliers de sociétés de production, dont Hollywood dans son intégralité, ce qui a finalement entraîné la fermeture de ses développeurs. Mais c’est surtout dû au fait de la désaffection des utilisateurs.