Popeyes accueille Megan Thee Stallion en tant que franchisé avec une nouvelle sauce

Megan Thee Stallion est propriétaire d’une franchise Popeyes et pour célébrer, le fast-food fait ses débuts « Hottie Sauce ».

À partir du 19 octobre, Hottie Sauce sera disponible sur le sandwich au poulet Popeyes et les nouvelles pépites de poulet aux États-Unis et dans 14 pays à travers le monde. Il y aura également du merch Popeyes x Megan Thee Stallion pour les fans des deux. La première collection de merch sort le 19 octobre.

Popeyes a également approuvé Megan Thee Stallion en tant que propriétaire de franchise Popeyes.

Dans le cadre de cette collaboration plus large, Popeyes et Megan feront un don à six chiffres à Houston Random Acts of Kindness. Popeyes dit que Megan a travaillé en étroite collaboration avec son équipe d’experts culinaires pour développer la sauce piquante.

« J’apprécie l’engagement de Popeyes à autonomiser les femmes noires et j’ai hâte d’ouvrir les restaurants Popeyes », a déclaré le rappeur. « Faire équipe avec Popeyes est une étape importante dans mon parcours et mon évolution en tant qu’entrepreneur. J’ai toujours été un fan de la marque Popeyes et je suis ravi d’avoir l’opportunité de rejoindre la marque et d’aider à créer la nouvelle Megan Thee Stallion Hottie Sauce pour leur gamme.

La première collection de produits Popeyes x Megan Thee Stallion – Thee Heat – comprendra des bikinis, des chemises à manches longues, des chapeaux, des gobelets et un jouet pour chien en peluche Popeyes. Deux baisses de produits supplémentaires auront lieu tout au long du mois de novembre. Les fans peuvent s’inscrire sur le site officiel pour recevoir plus d’informations sur les gouttes.

« Que pouvons-nous dire ? Nous voulions créer le partenariat LE PLUS CHAUD de l’année », déclare Bruno Cardinali, directeur du marketing de Popeyes. «Nous avons beaucoup en commun avec Megan Thee Stallion – de nos racines du sud à notre amour partagé pour les saveurs avec beaucoup d’épices, elle incarne la personnalité fière, fougueuse, joyeuse et au grand cœur que nous embrassons avec notre pied et notre héritage. «

Alors maintenant que le crossover Megan Thee Stallion x Popeyes se produit, je suppose que le Burger King WAPper est hors de la table?

Toutes blagues mises à part, les fast-foods adoptent la musique comme moyen de déplacer la nourriture. McDonald’s l’a tué avec ses partenariats Travis Scott, BTS et Saweetie. Ce n’était qu’une question de temps avant que d’autres franchises de restauration rapide ne saisissent l’opportunité de marketing.