Popeyes ajoute de nouvelles pépites de poulet aux menus aux États-Unis, au Canada et à Porto Rico ⋆ 10z viral

*Papey a annoncé qu’ils ajoutaient des pépites de poulet à ses menus aux États-Unis, au Canada et à Porto Rico à partir du 27 juillet.

Par communiqué de presse :

Popeyes®’ a pris la qualité et les saveurs de son célèbre sandwich au poulet et l’a transformé en morceaux poppable. Popeyes® cherche à réinitialiser les normes des clients avec ces nuggets de poulet, car ils sont fraîchement préparés au restaurant tous les jours, assaisonnés à la perfection, panés à la main et panés dans du babeurre, et frits frais pour offrir une bouchée croustillante et juteuse savoureuse à chaque pièce.

Popeyes® utilise un système spécial de farine et de pâte à frire pour fournir la texture croustillante parfaite que les clients adorent et attendent de son poulet frit phare. Les pépites de poitrine de poulet à la viande blanche seront disponibles dans une saveur classique et peuvent répondre à un large éventail de préférences gustatives en étant associées à nos sauces signature comme Bayou Buffalo ™, BoldBQ ™, Blackened Ranch, Buttermilk Ranch, Mardi Gras Mustard ™ et Sweet Chaleur®.

La sortie continue… Les nouvelles Nuggets seront disponibles à l’achat en magasin, sur notre site Web ou via l’application Popeyes, avec des options allant de 4 à 36 commandes à partir du 27 juillet. Les clients peuvent également acheter l’option 48 pièces, disponible exclusivement en ligne sur Popeyes.com et sur l’application Popeyes®.

« Tout comme notre sandwich au poulet qui change la donne, nos nouvelles pépites de poulet ne ressemblent à rien de ce que vous avez pu expérimenter auparavant. Notre objectif est de montrer une fois de plus au monde la magie du poulet Popeyes® avec nos nouvelles Nuggets. Nous pensons que ces morceaux de poulet délicieux et croquants et juteux amèneront les invités à se demander comment ils ont déjà apprécié les pépites de poulet avant cela. mentionné Sami Siddiqui, Président, Popeyes® Amériques.

«Nous avons investi du temps pour perfectionner un produit qui tire parti de nos techniques classiques et des saveurs de la Louisiane qui changeront la façon dont les gens pensent et expérimentent les Chicken Nuggets. Nous pensons avoir recommencé avec Chicken Nuggets. mentionné Amy Alarcon, vice-président de l’innovation culinaire, Popeyes®. « Désormais, nous pouvons proposer cette fameuse recette en morceaux avec le lancement des Popeyes® Nuggets. »

Tiffany Haddih essayé les nouvelles pépites, consultez sa critique via le clip ci-dessus.