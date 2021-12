Popeye’s ferme le dernier buffet de poulet frit à volonté, bouleversant les fans

C’est la fin d’une époque pour Popeyes. La chaîne de restauration rapide bien-aimée, réputée dans le monde entier pour avoir déclenché la guerre des sandwichs au poulet de restauration rapide, a officiellement fermé son dernier buffet de poulet frit à volonté, au grand dam des fans. Situé au coin de Pinhook et South College à Lafayette, en Louisiane, le buffet Popeyes était le seul restaurant restant dans toute la chaîne qui offrait aux clients la possibilité de déguster les plats préférés de Popeyes entre 10 h et 20 h pour « environ 10 $ ». bien qu’il ait été contraint de fermer ses portes pour de bon au milieu des luttes provoquées par la pandémie de coronavirus en cours.

La fermeture a été signalée pour la première fois par DJ Digital de la station de radio locale Hot 107.9, qui a annoncé le 7 décembre que « le dernier buffet Popeyes au monde est officiellement fermé pour toujours ». La station, qui a noté que l’emplacement proposait un buffet à volonté composé de poulet frit, de biscuits et de nombreux articles d’accompagnement « arrêts dus à COVID-19 ». Un responsable de l’emplacement a précédemment déclaré au point de vente qu’après l’assouplissement des restrictions COVID-19, « il était fort possible que le buffet ne revienne pas », un travailleur confirmant ce mois-ci que l’option buffet ne reviendrait pas. Bien sûr, j’ai continué à l’interroger, lui demandant si elle en était sûre. Elle était très certaine dans ses réponses, doublant sa réponse initiale, qu’elle était partie « pour toujours ». »

Cependant, le Lafayette Daily Advertiser a rapporté que bien que le buffet soit fermé, une décision finale concernant le buffet n’avait pas encore été prise. Mollie Birer, porte-parole de la chaîne de restaurants, a confirmé la fermeture dans un e-mail adressé au public qui disait : « le buffet a été fermé en raison des restrictions COVID et le restaurant n’a pas encore pris de décision quant à la réouverture ou non du buffet. » L’emplacement, quant à lui, reste ouvert, l’option buffet à volonté étant absente.

Le buffet du Popeye n’était pas seulement apprécié des fans, mais aussi des gastronomes célèbres, dont le célèbre chef Anthony Bourdain, qui, selon le Lafayette Daily Advertiser, a dîné sur place pendant trois jours consécutifs lors d’un voyage en Louisiane. Au milieu de la fermeture, de nombreux fans du buffet et de la plus grande chaîne de restauration rapide ont rallié leur soutien à l’avant-poste bien-aimé basé en Louisiane, avec une pétition Change.org appelant même l’entreprise à faire marche arrière et à rouvrir le dernier buffet Popeyes.

Intitulée « Rouvrir le buffet Lat Popeyes », la pétition indique que la fermeture du buffet nie « le délicieux poulet du monde et les accompagnements de leur choix. Nous, le peuple, demandons que le dernier buffet Popeyes soit rouvert, pour servir de lueur d’espoir pour le poulet frit des amants partout. » Depuis sa création, la pétition a reçu plus de 2 600 signatures de ceux qui appellent Popeyes à rouvrir le buffet.