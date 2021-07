Popeyes lance un nouvel élément de menu au milieu de Sandwich Wars

Il y a un nouvel acteur dans la guerre des sandwichs au poulet de restauration rapide en cours, et cette fois, il dirige la chaîne qui a commencé la bataille en 2019. Cet été, Popeyes ajoute un très demandé et très attendu élément à son menu qui est sûr d’être un mouvement majeur dans la bataille : nuggets de poulet.

Les nuggets de poulet de la chaîne “montrent au monde une fois de plus la magie du poulet Popeyes”, a déclaré le président de Popeyes, Sami Siddiqui, dans un communiqué. Les pépites, qui sont panées dans la même panure que les filets de poulet croustillants et le poulet frit de la chaîne, sont décrites comme du « poulet croustillant et juteux délicieux » qui « amènera les invités à se demander comment ils ont déjà apprécié les pépites de poulet avant cela ». Comicbook.com rapporte que, à l’instar des autres produits de poulet du restaurant, les pépites de poulet suivront le processus de marinade standard de 12 heures, ce qui signifie qu’elles seront emballées avec beaucoup de saveur.

Ce n’est pas un exercice. #Popeyes ajoute des pépites de poulet à son menu le 27 juillet.https://t.co/90SIT6p2NA pic.twitter.com/ViE3ZJlJWp – Adam Barnhardt (@adambarnhardt) 13 juillet 2021

“Nous avons investi du temps pour perfectionner un produit qui exploite nos techniques classiques et les saveurs de la Louisiane qui changeront la façon dont les gens pensent et expérimentent les Chicken Nuggets. Nous pensons avoir recommencé avec Chicken Nuggets”, a ajouté Amy Alarcon, innovatrice en chef de Popeyes. « Désormais, nous pouvons proposer cette fameuse recette en morceaux avec le lancement des Popeyes Nuggets. »

Popeyes promet que les nuggets de poulet seront tout aussi “changeants” que son sandwich au poulet. Introduit en 2019, le sandwich a effectivement lancé ce qui allait devenir la guerre des sandwichs au poulet qui a duré des années. Peu de temps après le lancement du sandwich et rapidement épuisé, les chaînes de restauration rapide, notamment Chick-fil-A, KFC, McDonald’s et Wendy’s, ont ajouté leurs propres sandwichs au poulet. Depuis plus d’un an, les restaurants ont continué la guerre. En février, McDonald’s a lancé son nouveau sandwich au poulet croustillant, avec Taco Bell au cours du même mois entrant dans le jeu avec le taco de sandwich au poulet croustillant. Burger King a également rejoint la mêlée, annonçant son intention d’introduire le sandwich pané à la main qu’ils avaient testé dans tout le pays.

Les pépites de poulet Popeyes devraient être lancées aux États-Unis, au Canada et à Porto Rico le mardi 27 juillet. Elles seront disponibles dans une gamme de tailles, y compris quatre pièces jusqu’à 36 pièces. Ceux qui ont faim de plus, cependant, peuvent gagner une boîte spéciale de pépites de poulet de grande taille de 48 pièces exclusivement en ligne sur Popeyes.com et via l’application Popeyes Rewards de la chaîne.