Popeyes offre aux fans un nouveau sandwich à base de plantes qui est peut-être le meilleur à ce jour

Popeyes est devenue la dernière chaîne de restauration rapide à adapter son menu pour devenir plus végétarien et végétalien. La chaîne de restauration rapide bien-aimée, qui a lancé en 2019 la guerre des sandwichs au poulet de restauration rapide en cours, a introduit un tout nouveau sandwich à base de plantes au menu – Creole Red Bean Sandwich. Un partenariat entre la société alimentaire à base de plantes LIVEKINDLY Collective et Popeyes, le sandwich a fait ses débuts au Royaume-Uni le 20 novembre, devenant instantanément un favori des fans.

Surnommé par Karin Rotem, directrice scientifique de LIVEKINDLY Collective, comme un article exceptionnel, innovant et haut de gamme, délicieux et offrant la saveur cajun authentique pour laquelle Popeyes est connu dans le monde entier », le sandwich créole aux haricots rouges se compose d’un sandwich croustillant et pané 100 % galette à base de plantes qui est garnie de la sauce créole rouge signature, d’oignons rouges marinés sucrés, de jeunes pousses de laitue et d’une épaisse tranche de tomate bifteck mûre.Tous ces mets alléchants sont pris en sandwich entre un petit pain brioché végétalien grillé au beurre.

(Photo : Popeyes)

Selon Popeyes, la galette à base de plantes est certifiée Halal et enregistrée auprès de la Vegan Society. Il est fait avec des haricots rouges emblématiques de Popeyes et des épices cajun audacieuses avec des oignons, de l’ail, des poivrons, puis pané et pané à l’aide d’une version végétalienne du système d’enrobage au babeurre signature de Popeyes. Popeyes a déclaré que la galette était cuite jusqu’à ce qu’elle soit chaude et croustillante et que le sandwich était « la réponse de Popeyes à une demande croissante de produits à base de plantes parmi ses clients ».

« Dès la première bouchée, nous étions convaincus que ce sandwich serait une nouvelle star au menu de tous nos consommateurs », a déclaré Peter Genna, directeur de Popeyes Global Culinary Innovation, dans un communiqué de presse. » t a été développé pour être l’offre végétalienne de référence de Popeyes, mais je l’ai également développé pour que tous nos clients puissent en profiter, car il complète extrêmement bien nos autres offres de menu et l’héritage de la marque. Fabriqué uniquement avec les meilleurs ingrédients et les assaisonnements audacieux et signature de Popeyes. épices, nous avons hâte que nos clients le goûtent au Royaume-Uni et sommes impatients d’apporter ce délicieux sandwich sur d’autres marchés à travers le monde. »

Alors que le sandwich créole aux haricots rouges n’est actuellement proposé qu’au Royaume-Uni, Popeyes a déclaré qu’il prévoyait de rendre le sandwich disponible dans le monde entier. Cependant, la chaîne n’a donné aucun délai quant au moment où ce déploiement mondial pourrait avoir lieu, il n’est donc pas clair quand les fans de Popeyes aux États-Unis auront la chance de goûter le nouveau sandwich alléchant.