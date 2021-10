Popeyes offre des sandwichs au poulet gratuits tous les dimanches jusqu’en 2022

2021 a été une autre année incroyablement ardue. Heureusement, c’est presque fini, et nous pouvons tous naïvement espérer que 2022 sera meilleur. En attendant, pourquoi ne pas passer le reste de l’année à faire de votre mieux pour vous amuser ? Une excellente façon de passer le temps est de profiter de bonnes affaires, et il y en a une que vous ne voudrez certainement pas manquer. À partir de maintenant jusqu’à la fin de 2021, Popeyes offre des sandwichs au poulet gratuits tous les dimanches via Grubhub.

Popeyes offre des sandwichs au poulet gratuits

Le 10 octobre, Grubhub et Popeyes se sont associés pour l’une des promotions les plus savoureuses de l’année. Tous les dimanches jusqu’en 2022, vous pouvez commander gratuitement un combo sandwich au poulet classique ou un combo sandwich au poulet épicé lorsque vous dépensez au moins 20 $ sur Grubhub. Assurez-vous simplement de sélectionner l’article promotionnel dans le menu Popeyes et de l’ajouter à votre commande avant de passer à la caisse.

Ce combo est livré avec un sandwich ainsi qu’une boisson et un accompagnement régulier. Au cas où vous auriez besoin de vous rafraîchir, les accompagnements de Popeyes comprennent des frites cajun, de la purée de pommes de terre avec de la sauce, des haricots rouges et du riz, de la salade de chou et des biscuits à la carte. Ces biscuits sont très difficiles à battre, si vous ne les avez jamais mangés.

Il y a quelques mises en garde. Tout d’abord, vous n’aurez besoin d’aucun code promo pour profiter de cette offre. Une fois que vous avez ajouté le repas promotionnel, la remise s’appliquera automatiquement à la caisse sur l’application Grubhub. Les frais de service, les taxes et les pourboires facultatifs s’appliqueront toujours également. Et cela devrait aller de soi, mais vous devez commander sur Grubhub si vous souhaitez utiliser cette offre.

Enfin, notons également que Grubhub ne facturera pas de frais de livraison sur votre commande. Tant que votre sous-total est d’au moins 20 $ avant taxes, pourboires et frais, le service livrera votre combo sandwich au poulet gratuitement. N’oubliez pas de donner un pourboire à votre chauffeur avec une partie de l’argent que vous avez économisé.

Quand obtenir votre repas combo Popeyes gratuit

Au cas où vous auriez besoin de voir l’horaire pour planifier votre commande hebdomadaire de sandwich au poulet, voici les dates : 10 octobre, 17 octobre, 24 octobre, 31 octobre, 7 novembre, 14 novembre, 21 novembre, 28 novembre, 5 décembre, 12 décembre , les 19 et 26 décembre.