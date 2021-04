PopGrip SOG, un couteau suisse sur votre mobile | La technologie

Pour tous ceux qui pensent qu’un mobile peut être utilisé pour bien plus que parler ou discuter, PopGrip SOG résout de nombreux problèmes à la fois.

Les téléphones portables sont de plus en plus gros et plus difficiles à manipuler, de sorte que plus d’objets peuvent être attachés à leur surface. L’un des exemples les plus populaires est PopGrips de la société PopSockets. Il a vendu plus de 100 millions d’unités depuis leur lancement en 2014.

UNE PopGrip C’est une sorte de ventouse (bien qu’elle soit fixée avec de l’adhésif) qui est collée sur le boîtier ou le couvercle du mobile. Sa fonction principale est faciliter la préhension. Il peut également être utilisé comme support pour placez le mobile debout sur la tableet regardez confortablement des vidéos ou Netflix.

En collaboration avec le fabricant d’ustensiles et de couteaux SOG, il a aujourd’hui mis en vente PopGrip SOG, qui transforme votre mobile en un couteau suisse polyvalent. Vous pouvez voir comment cela fonctionne dans cette vidéo:

PopGrip SOG c’est simplement un PopGrid conventionnel doté d’un outil polyvalent qui est magnétiquement maintenu dans le trou du PopGrid lui-même, de sorte qu’il ne prend pas de place.

Le PopGrip continue de remplir sa fonction de prise mobile et de support, mais l’outil en acier inoxydable et en titane peut être facilement retiré pour être utilisé pour différentes tâches.

Comme on le voit dans la vidéo avec elle, c’est possible bouteilles ouvertes, vis, faire levier, couper, et de nombreuses autres tâches qui peuvent survenir à tout moment.

C’est très utile, surtout si vous êtes à l’extérieur, ou que vous travaillez généralement à réparer des choses ou à faire du bricolage.

Ce modèle PopGrid peut être sorti de l’étui quand vous le souhaitez, nous ne pouvons donc l’utiliser que lorsque nous travaillons, ou lorsque nous partons en randonnée ou en camping. Il est compatible avec tous les types de mobiles, qu’il s’agisse d’iOS ou d’Android, car il s’agit d’un gadget externe attaché au boîtier.

le PopGrid SOG PopSockets a été mis en vente aujourd’hui et peut maintenant être acheté dans la boutique officielle espagnole au prix de 25,99 euros.

Si vous êtes amateur de PopGrips, cette variante polyvalente peut vous intéresser.