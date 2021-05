PopGrips et PopWallet + compatibles avec PopSockets MagSafe pour iPhone 12 maintenant disponibles

De retour au CES en janvier, PopSockets a annoncé qu’il adopterait la nouvelle technologie MagSafe de l’iPhone 12, et maintenant ces accessoires sont officiellement arrivés. Les PopGrip et PopWallet + compatibles MagSafe sont désormais disponibles à la commande aux États-Unis.

Dans le passé, PopGrips reposait largement sur l’adhésif pour se fixer aux iPhones et aux étuis, mais cela change avec le nouveau PopGrip pour MagSafe. Cela se fixe à l’arrière de votre iPhone 12 à l’aide du réseau d’aimants intégré.

Pendant ce temps, le PopWallet + offre les mêmes fonctionnalités que le PopGrip, mais avec un portefeuille intégré similaire au portefeuille MagSafe d’Apple. PopSockets affirme que les aimants de ces nouveaux accessoires sont «60% plus puissants que la norme de l’industrie».

L’entreprise explique:

Poignée magnétique pour téléphone et support avec dessus interchangeable Aimants intégrés qui se fixent en toute sécurité à la série iPhone 12 grâce à la technologie MagSafe Associez cette poignée aux supports PopSockets MagSafe sans retirer le PopGrip

Prise de .

J’utilise les accessoires MagSafe de PopSockets depuis environ une semaine, et en tant que personne qui n’a jamais utilisé un PopGrip avec un iPhone auparavant, je dois admettre que je suis impressionné. Les aimants sont incroyablement puissants (beaucoup plus puissants que le portefeuille MagSafe d’Apple), et je n’ai pas peur que mon iPhone tombe en le tenant avec un PopGrip.

La conception magnétique du PopGrip pour MagSafe semble vraiment être une solution beaucoup plus pratique que la conception adhésive que PopSocket a utilisée dans le passé. Cela rend le PopGrip plus facile à mettre et à enlever, et il ne laisse aucun résidu sur votre iPhone.

Il existe encore des limitations lorsque vous placez un PopGrip sur votre iPhone, telles que l’incompatibilité avec la plupart des chargeurs sans fil, et vous ne pouvez pas utiliser le propre portefeuille MagSafe d’Apple. Cela étant dit, si vous recherchez une solution ergonomique pour gérer un iPhone 12 grand écran, le PopGrip avec MagSafe est une solution formidable.

Le PopGrip pour MagSafe est disponible en quatre couleurs différentes pour 30 $. Le PopWallet + pour MagSafe est disponible en cinq couleurs différentes pour 40 $.

