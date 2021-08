Popovich, après avoir battu l’Espagne : “Nous avons fait un match fantastique”

08/03/2021 à 11:16 CEST

.

L’entraîneur de l’équipe des États-Unis, Gregg Popovitch, a salué le “jeu fantastique” de basket-ball que son équipe a joué pour vaincre l’Espagne (81-95), et atteindre les demi-finales des Jeux olympiques de Tokyo 2020.

“Je me sens bien de la victoire, sachant qu’il y a beaucoup de travail à faire. Nous avons eu un match de basket fantastique “, a déclaré l’entraîneur lors d’une conférence de presse, au cours de laquelle il a apprécié la capacité de son équipe à récupérer un bon deuxième quart-temps de l’équipe espagnole qui s’est imposée par dix (39-29, min. 17).

“Jouer contre cette équipe, prendre neuf ou dix points de retard et trouver un moyen de gagner est très satisfaisant”, a ajouté Popovich.

L’entraîneur de l’équipe américaine a reconnu qu’ils devaient ajuster leur plan concernant la défense espagnole pour atteindre plus d’efficacité dans leurs tireurs. “Limiter les 3 points de votre adversaire et pouvoir le marquer vous-même est l’une des clés de ce match”, a-t-il déclaré.

Popovich a également fait l’éloge de Kevin Durant, clé du redressement de l’équipe américaine au troisième trimestre et meilleur buteur de l’équipe avec 29 points et 4 passes décisives. “Dans ces matchs, chaque équipe a des gens comme lui dont il dépend et doit apparaître, et il l’a certainement fait”, a-t-il déclaré.

L’escorte américaine Jayson tatum reconnu qu’ils s’attendaient à un match difficile. “Nous savions ce qui était en jeu. Nous savions qu’ils le savaient aussi. C’était gagner ou rester en dehors.”a déclaré Tatum, auteur de 13 points et 3 rebonds. “C’était un combat de chiens, ce à quoi nous nous attendions”, a-t-il déclaré.