Popovich fait l’éloge de l’équipe espagnole

Gregg Popovitch Il est l’un des plus grands connaisseurs du basket-ball au monde et c’est pourquoi toute déclaration de sa part acquiert une grande résonance. Après avoir battu l’Espagne en amical à Las Vegas, 83-76, le sélectionneur américain a parlé clairement du jeu de l’équipe nationale. “C’est très agréable de les voir jouer, c’est incroyable comment ils déplacent le ballon et à quel point ils sont généreux, ils lisent très bien le jeu”, a-t-il déclaré avant de parler de Pau Gasol. “C’est toujours un grand joueur et un compétiteur naturel”, a-t-il déclaré.