Popovich : “J’aurais supplié Kevin Durant, j’aurais pleuré pour lui…”

L’Amérique ne plaisante pas en ce qui concerne les Jeux olympiques. Et moins après une grosse claque. L’équipe américaine se tournera vers Tokyo pour sa quatrième médaille d’or consécutive et sa rédemption après une terrible septième place à la Coupe du monde 2019, la pire qualification pour les Américains dans un tournoi international majeur. Dans le monde olympique, ce serait la quatrième médaille d’or consécutive et la huitième en neuf Jeux depuis que des stars de la NBA y ont participé. Il y eut trois (1992-2000) immaculés (24 victoires, zéro défaite), le cauchemar d’Athènes 2004 (trois défaites en huit matchs et le bronze) et encore trois médailles d’or sans échec (24-0 lors du cycle 2008-16).

Gregg Popovich cherche également à se venger. Il est l’un des grands entraîneurs de l’histoire. Il est avec les Spurs de San Antonio depuis 1996, a remporté cinq anneaux et compte 1310 victoires en NBA. La saison prochaine, sauf cataclysme, l’entraîneur légendaire de 72 ans dépassera Lenny Wilkens (1 332) et Don Nelson (1 335) pour être l’entraîneur avec le plus de victoires.. Mais avec l’équipe nationale, son histoire est moche pour l’instant. Elle faisait partie de l’organigramme de l’équipe qui l’a frappée lors de la Coupe du monde 2002 et de la tragique équipe Nightmare d’Athènes 2004, où elle a travaillé sous la direction de Larry Brown. Et en 2015, il a signé comme entraîneur pour reprendre l’équipe après Rio 2016. Sa première expérience a été le costalazo de Chine 2019, avec une équipe de circonstances absolues.

Maintenant, les États-Unis sont très sérieux. Certains des principaux manquent, pas mal en fait (LeBron James, Anthony Davis, Stephen Curry, Kawhi Leonard, James Harden, Chris Paul…) mais l’équipe est pleine de superstars et de talents différentiels. Des bases (Damian Lillard et Jrue Holiday), de nombreux points sur les ailes (Bradley Beal, Devin Booker, Zach LaVine, Khris Middleton, Jayson Tatum) et de la colle et de la polyvalence pour l’attaquant de puissance et le centre : Jerami Grant, Kevin Love, Draymond Green et Bam Adebayo. Et clair, Grande star, méga joueur : Kevin Durant, qui s’est engagé envers son équipe malgré la très grave blessure qui l’a laissé sans jouer lors de la saison 2019-20 et l’effort qu’il a dû faire en playoffs dans un Nets qui a perdu Kyrie Irving et James Harden sur blessure. Durant n’a pas perdu de match officiel avec son équipe nationale et possède la meilleure moyenne de points (plus de 19 par match) de l’histoire de Team USA, avec qui il a été champion du monde en 2010 et olympien en 2012 et 2016.

Maintenant, Popovich était clair que le fait d’avoir Durant était le coup final pour faire une équipe absolument redoutable : “Il se serait dit qu’il ne viendrait pas aux Jeux, il l’aurait supplié, il aurait pleuré, il aurait tout fait pour changer d’avis. C’est évident. Mais qu’il soit venu après sa grave blessure (tendon d’Achille) dit surtout à quel point il aime ce sport. Combien il aime jouer au basket et combien il aime gagner, la camaraderie. Tu veux faire partie de ça, c’est toujours comme ça. Et c’est ce qui le motive. Au fond, c’est ce qu’il aime faire, et nous avons de la chance qu’il le soit. Cela montre son caractère, son envie de faire partie de cette équipe et de relever le défi de la mener au succès. »