Poppi brisera votre obsession du soda de la manière la plus savoureuse possible

Bon courage, vie heureuse, n’est-ce pas ?

Je suis reconnaissant envers TikTok pour de nombreuses raisons. En plus d’être mon booster de sérotonine de prédilection, l’application de partage de vidéos m’a fait découvrir de nombreux produits dont je ne peux plus me passer. L’un de ces produits est Poppi, un soda prébiotique pétillant qui m’a aidé à arrêter définitivement le Coca Light.

Alors, pourquoi ce soda bon pour la santé est-il si magique, demandez-vous ? Son ingrédient superstar est le vinaigre de cidre de pomme, qui a une multitude d’avantages pour la santé comme une meilleure digestion, une peau plus claire, une glycémie stabilisée et même une perte de poids. Si vous avez déjà bu un shot de vinaigre de cidre de pomme, vous savez que cela ne se passe pas facilement et que vous ne le buvez pas parce qu’il a bon goût. Cependant, Poppi a développé un soda qui vous aidera à profiter de tous les avantages pour la santé du vinaigre de cidre de pomme et à en profiter.

Avec moins de 20 calories et moins de 5 g de sucre par canette, il n’y a pas de place pour la culpabilité. Vous avez le choix entre neuf saveurs, toutes aussi savoureuses et rafraîchissantes. Mais, les dernières saveurs de Poppi – Classic Cola, Doc Pop & Root Beer – vont changer votre monde, surtout si vous êtes accro au Diet Coke.