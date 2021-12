PopSlinger est un « tireur musical » plein de pop urbaine et d’art inspiré de l’anime des années 90

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

PopSlinger, un « shooter musical » du développeur Funky Can Creative, sera lancé sur Switch le mois prochain.

Vous incarnerez Ria Carbon, une fille ordinaire qui se retrouve à devenir le héros trop confiant et maladroit, « PopSlinger ». Elle entreprend de sauver la planète des envahisseurs sinistres en utilisant des pistolets à soude et des pouvoirs magiques qui lui ont été conférés par un ancien PopSlinger nommé Gin.

Vous pouvez avoir un avant-goût de la façon dont tout cela se déroule dans la toute nouvelle bande-annonce ci-dessus. vibrations.

« C’est un rêve devenu réalité de partager notre charmant monde coloré avec la communauté de Nintendo », déclare Jose Luis Abreu, fondateur de Funky Can Creative. « PopSlinger est fortement inspiré par l’anime que j’ai grandi en regardant ainsi que par des artistes et des musiciens qui font toujours partie de ma vie aujourd’hui. Nous espérons que tout le monde appréciera le mélange de références nostalgiques et actuelles que nous avons réunies pour donner vie au monde de Ria et amusez-vous autant que nous ! »

Le jeu arrive sur l’eShop le 26 janvier 2022. Assurez-vous de partager vos réflexions à ce sujet dans les commentaires ci-dessous.