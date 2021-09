PopSockets annonce son premier étui pour iPhone, ‘PopCase’

Vendredi, PopSockets a annoncé un nouvel ajout à sa gamme de produits. Il crée un étui pour iPhone pour la première fois, et il est disponible à l’achat à partir de 50 $ US.

PopSockets Coque et skin iPhone

Conçu avec une poignée coulissante pour un confort et une position debout réglables, le PopCase élève la coque de téléphone standard en une solution multi-outils élégante, durable et fonctionnelle. Lorsque PopSockets a lancé le PopGrip en 2014, il semblait naturel de fixer la poignée au centre de nos téléphones, mais avec le temps et l’évolution des téléphones, une expérience de prise en main mobile était nécessaire.

Vous pouvez maintenant faire glisser la poignée exactement où vous le souhaitez – vous pouvez la faire glisser vers le centre pour un affichage paysage pour regarder des vidéos YouTube ou jouer à des jeux, ou la faire glisser vers le bas pour le mode portrait pour FaceTime, Zoom ou TikTok.

Disponible pour la génération iPhone 12 et en précommande pour la génération iPhone 13, la gamme de héros PopCase comprend quatre coloris translucides : Clear, Spearmint, Peachy et Purple. Le PopCase et le PopCase pour MagSafe, au prix de 50 $ US et 60 $ US respectivement, sont disponibles à l’achat sur PopSockets.com, dans certains magasins Target et en ligne, et certains étuis sur Amazon. Des styles supplémentaires seront disponibles cet automne.