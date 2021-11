PopSockets étend ses offres MagSafe avec de nouveaux supports pour Surface et Car Vent pour iPhone 12/13

Le fabricant d’accessoires populaire PopSockets étend sa gamme d’accessoires MagSafe pour iPhone 12 et iPhone 13. Aujourd’hui, la société a annoncé un nouvel évent de voiture PopMount pour MagSafe ainsi que la surface PopMount pour MagSafe. Les nouveaux accessoires sont disponibles à la commande sur le site Web PopSockets dès aujourd’hui.

L’évent de voiture PopMount pour MagSafe est conçu pour s’adapter à l’évent de votre voiture et maintenir votre iPhone 12 ou iPhone 13 en place. Le PopMount Car Vent est destiné à être associé au PopSockets PopGrip pour MagSafe, que nous avons utilisé plus tôt cette année.

Voici comment PopSockets décrit le nouvel accessoire PopMount Car Vent :

PopMount Car Vent for MagSafe se clipse facilement et en toute sécurité sur les bouches d’aération verticales, horizontales et inclinées, maintenant votre téléphone en place lorsque vous conduisez dans la rue pour une course ou à travers le pays lors d’un voyage sur la route. Pour une sécurité supplémentaire du téléphone, les broches de fixation peuvent être tournées pour tenir sur des bouches d’aération épaisses ou minces.