Populaire auprès des milléniaux, les vins de fruits sont là pour rester

Un voyage dans l’Himachal Pradesh serait peut-être incomplet à moins que vous n’ayez goûté un vin de pomme. Il en va de même pour les vins de mangue du Maharashtra tels que Rhythm, le vin de café de Coorg Wines dans le sud de l’Inde et les vins de kiwi de Naara Aaba dans l’Arunachal Pradesh. Ces vins sont maintenant disponibles dans les magasins de vins de quartier haut de gamme dans les métros comme Delhi, Mumbai et Bengaluru, et ils sont de plus en plus populaires auprès des milléniaux qui sont riches en saveur.

De plus en plus de vins de fruits entrent dans la mêlée en Inde. Ce qui a commencé comme un passe-temps ou une passion est maintenant devenu une activité lucrative majeure pour les jeunes entrepreneurs qui s’approvisionnent en fruits locaux auprès des agriculteurs et les transforment en vins savoureux. Le voyage n’a pas été facile et la croissance est progressive.

Quand Akalpit Prabhune a lancé sa cave basée à Khadakwasla, Rhythm Winery, une partie de Hillcrest Foods & Beverages en 2010, son objectif était de présenter les fruits cultivés dans les différentes ceintures du Maharashtra. Au-delà du raisin, il a commencé à faire des vins à partir de fraises, de pêches, de mûriers, de framboises et même de mangues. Leur vin de mangue Alphonso, qui est servi aux clients du restaurant Marylebone’s Ooty depuis plus d’un an maintenant, sera bientôt disponible dans les points de vente à travers l’Europe et le Royaume-Uni. «Le marché des vins de fruits évolue dans de petites poches du pays où les vignobles de boutique produisent du vin à partir de fruits locaux. Dans le Maharashtra, il y a quelques établissements vinicoles produisant des vins de fraise, de jamun et de chikoo; dans le nord-est, vous trouverez des établissements vinicoles produisant des vins de litchi et de prune », a-t-il déclaré, ajoutant que le marché des vins de fruits est encore à un stade très préliminaire et reprendra dans les cinq prochaines années.

En 2019, la société a lancé deux vins haut de gamme – le mûrier et la framboise – dont le prix est légèrement plus élevé. Il y a des essais en cours avec Cranberry dans le segment premium qui devraient être lancés prochainement, a-t-il déclaré. Prabhune a l’intention de créer un domaine viticole près de Talegaon à Pune avec une salle de dégustation de vins. Le projet est encore dans un an et demi, mais il est convaincu qu’une fois la cave établie, elle encouragerait également l’œnotourisme dans les vins de fruits. Les vins Rhythm sont actuellement exportés vers le Royaume-Uni et Singapour. Covid-19 a frappé les ventes institutionnelles, mais les médias sociaux ont contribué à susciter l’intérêt et ont aidé la marque à pénétrer les marchés de Mumbai et de Pune.

Si Prabhune a réussi à atteindre les consommateurs urbains de Mumbai et de Pune, Tage Rita, ingénieur agronome et fondateur de Lambu-Subu Food and Beverages, s’est fait une marque à l’échelle mondiale en produisant du vin de kiwi localement à partir de la vallée de Ziro dans le district inférieur de Subansiri de l’Arunachal Pradesh il y a des années. «C’est par pur amour pour les fruits délicieux comme les kiwis biologiques et par amour des bons vins qu’une cave a été créée», a déclaré Tage Rita à FE. Les fruits étaient juste en train de pourrir sur le sol et la vinification est une solution pour ajouter de la valeur à ces fruits, a-t-elle déclaré. La réponse du vin de kiwi a été formidable. «Notre marque Naara Aba a créé sa propre USP de vin de fruits exotiques (kiwi biologique) parmi les amateurs de vin. APEDA, gouvernement indien, a présenté le vin de kiwi biologique à des expositions internationales. Nous avons reçu de nombreuses demandes commerciales de maisons nationales et internationales. Actuellement, les exportations commerciales n’ont pas encore décollé, les pourparlers finaux sont en cours pour quelques pays de l’Asean et de l’Asie occidentale. Cette pandémie a retardé le processus », a-t-elle déclaré.

En octobre 2020, sa société Lambu-Subu Food and Beverages a lancé les vins de poire et de prune Narra Aaba. Comme le kiwi, la prune et la poire proviennent directement des agriculteurs de la vallée de Ziro. Il est prévu de faire des vins à partir de prunes, de pêches, de pomme sauvage, de rhodendron, a-t-elle déclaré. L’objectif est d’atteindre les marchés où la culture du vin est répandue, a-t-elle déclaré.

Comme Tage Rita, Priyanka Save, qui est issue d’un milieu agricole et est revenue des États-Unis, a constaté que 40% des Chikoo cultivés sur leur propriété étaient gaspillés. «J’en ai discuté avec mon mari Nagesh Pai. Après de nombreuses recherches, nous avons eu l’idée de créer du vin de fruits Chikoo. C’est ainsi que Fruzzanté, la première gamme maison de boissons alcoolisées 100% pétillantes aux fruits, a vu le jour et nous sommes devenus entrepreneurs. Fruzzanté est une boisson alcoolisée gazeuse. Pour rendre la boisson facilement identifiable, nous avons inventé le mot Frizz et avons finalement marqué nos produits sous le nom de Fruzzanté », a-t-elle déclaré.

Pendant la pandémie, le couple a obtenu des autorisations spéciales pour faire rouler leurs camions pour aller chercher les fruits récoltés afin d’éviter d’énormes pertes aux agriculteurs. Les efforts ont porté leurs fruits, car malgré la pandémie, l’entreprise a dépassé son objectif de ventes annuelles en octobre 2020. «La culture de la consommation de vin est en constante évolution en Inde. Cependant, il existe différentes distinctions entre les différentes boissons alcoolisées… En règle générale, le vin s’améliore avec le vieillissement. Au contraire, nous créons une boisson «prête à boire» dont la durée de conservation ne dépasse pas deux ans. Contrairement au vin, nos produits ne nécessitent pas de vieillissement. Les milléniaux d’aujourd’hui sont tout à fait ouverts à l’expérimentation de nouveaux goûts et saveurs. C’est pourquoi nos produits sont de plus en plus acceptés parmi eux », a-t-elle déclaré.

Il existe d’autres vins de fruits comme les vins Jamun de Resvera Winery à Nashik, Minchy’s Food Products, qui produit Wonder Wyne dans l’Himachal Pradesh. Ils proposent des vins à base de pomme, de prune et de pêche. Le gouvernement Meghalaya a récemment annoncé son intention de délivrer des licences pour la fabrication de vins de fruits faits maison afin d’encourager les ventes sur les marchés nationaux et internationaux. Le message est fort et clair. Les vins de fruits sont là pour rester!

