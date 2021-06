Population : Un développeur BigBox VR fait désormais partie d’Oculus Studios

Après un lancement incroyablement réussi et deux saisons de contenu à leur actif, BigBox VR semble avoir des projets encore plus ambitieux pour l’avenir de Population: One, car il vient d’être acquis par Facebook et rejoindra Oculus Studios. Cette décision renforce encore les maisons de développement VR propriétaires de Facebook, toutes unies sous la bannière Oculus Studios, alors que BigBox VR rejoint les rangs des développeurs d’Onward, d’Asgard’s Wrath’s Sanzaru Games, des développeurs de Lone Echo Ready at Dawn.

Comme pour les acquisitions précédentes, Facebook déclare spécifiquement que Population: One continuera à être développé pour toutes les plateformes sur lesquelles il est actuellement vendu, y compris Oculus et Steam. De plus, Facebook déclare qu’être sous la bannière Oculus Studios donnera des ressources de développement importantes à BigBox VR qui, jusqu’à présent, fonctionnait en tant que développeur indépendant étroitement lié. En plus d’octroyer plus de ressources de développement pour Population: One, cette décision aidera à ouvrir les vannes pour que l’équipe travaille sur des projets supplémentaires.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Peu de temps après son lancement, Population: One est rapidement devenu l’un des titres d’élite à atteindre plus de 10 millions de dollars de revenus alors que la plate-forme Oculus a grandi à pas de géant après le lancement de l’Oculus Quest 2. Il se classe parmi les meilleurs jeux Quest 2 et est actuellement en au milieu de son contenu de la saison 2. C’est parce que Population: One n’est pas seulement un titre de bataille royale moyen; il offre une liberté de mouvement qui n’a de sens que dans un jeu VR, avec la possibilité de grimper n’importe quoi et de glisser n’importe où.

Véritable liberté de mouvement

Population : Un

Il n’y a pas de limite à ce que vous pouvez faire

Population: One Season 2 apporte de nouvelles armes, de nouveaux bonus, de nouvelles mécaniques, des jeux personnalisés et une toute nouvelle zone à la bataille royale VR révolutionnaire.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Ce Final Fantasy ne se termine jamais

Critique: Final Fantasy 7 Remake Intergrade est une balade amusante mais courte

Que vous soyez nouveau dans Final Fantasy 7 Remake ou que vous cherchiez simplement quelque chose pour vous tenir jusqu’à la suite, Final Fantasy 7 Remake Intergrade et le DLC INTERmission sont une plongée rapide dans le monde, ainsi qu’une introduction à un vraiment amusant personnage. Ce n’est pas la suite que nous attendons, mais c’est très amusant.

Accrochez-vous !

Détendez votre prise avec ces dragonnes et poignées Oculus Touch

Lorsque vous utilisez les contrôleurs Oculus Touch, vous devez constamment garder les doigts serrés pour éviter de les laisser tomber. Heureusement, il existe quelques mods fiables qui remplacent les sangles intégrées par des sangles et des poignées plus sûres, à la fois pour les contrôleurs Touch d’origine et les nouveaux Touch 2.