Population : un développeur déploie le correctif du problème de communication

Alors que de nombreux joueurs apprécient le dernier contenu de Population: One season, font éclater des ballons du Nouvel An et marquent de gros points, un gros problème est survenu la semaine dernière qui a empêché les équipes de s’entendre. Si vous avez joué et que soudainement vous ne pouvez plus entendre ou parler avec votre équipe, ne vous inquiétez pas, vous n’êtes pas seul. Heureusement, un correctif est ici.

Les problèmes semblent avoir commencé autour de la mise à jour du contenu du Nouvel An, qui a été mise en ligne le 6 janvier. Ce problème est également apparu dans une mise à jour précédente en 2021 mais a finalement été corrigé.

Le développeur BigBox VR a publié un accusé de réception des problèmes au cours du week-end, affirmant que les joueurs devraient s’attendre à ce qu’un correctif soit apporté dans un proche avenir. Cette mise à jour a été mise en ligne le 10 janvier vers midi PST.

BigBox VR note que certains joueurs avaient également des problèmes pour désactiver correctement les joueurs à l’aide de l’icône de sourdine dans le jeu. De plus, certains joueurs rencontraient des écrans noirs lorsqu’une mise à jour était requise. Les deux problèmes ont également été résolus.

À l’avenir, si jamais vous rencontrez des problèmes de communication comme celui-ci avec Population: One ou n’importe quel autre jeu, vous pouvez toujours créer un groupe Oculus à la place.

Les fêtes Oculus sont un excellent moyen de se réunir avec des amis et de participer aux mêmes jeux avec peu ou pas de tracas. Vous pouvez discuter avec votre groupe à tout moment, de sorte que la communication ne soit pas reléguée au jeu en cours.

Population: One est l’un des meilleurs jeux Quest 2, opposant les joueurs les uns aux autres dans plusieurs modes différents, du match à mort en équipe au battle royale. Les joueurs peuvent littéralement grimper n’importe quoi et glisser où ils veulent sur cette carte massive, ce qui en fait l’un des tireurs VR les plus uniques disponibles.

Véritable liberté de mouvement

Population : Un

Il n’y a pas de limite à ce que vous pouvez faire

Population : One est régulièrement mis à jour avec de nouvelles armes, des bonus, des mises à jour de cartes et, bien sûr, cette liberté de mouvement révolutionnaire qui rend cette bataille royale VR si populaire.

