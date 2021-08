Porch fait une acquisition de 35 millions de dollars; remaniement du conseil d’administration ; chiffre d’affaires en hausse de 200 % ; la perte augmente ; Prêt PPP annulé

Matt Ehrlichman, fondateur et PDG de Porch. (Photo de groupe de porche)

La société de technologie de services à domicile basée à Seattle, Porch Group, a augmenté son chiffre d’affaires du deuxième trimestre de 200 % à 51,3 millions de dollars, dépassant les attentes des analystes.

Sa perte nette trimestrielle s’est élargie à 16,3 millions de dollars, contre une perte de 6,3 millions de dollars il y a un an.

Nouvelle acquisition : Porch a annoncé l’acquisition de la société de logiciels de titres Rynoh, de Virginia Beach, en Virginie, dont la technologie est utilisée par les agents de titres. Porch achète Rynoh pour un total de 35 millions de dollars. Il a payé 31,5 millions de dollars en espèces à la clôture. Les 3,5 millions de dollars restants sont dus en avril 2023.

Il s’agit du dernier d’une série d’accords conçus pour étendre la portée de Porch à travers les zones géographiques et les secteurs des services à domicile. Parmi les autres accords de cette année, citons l’acquisition de la compagnie d’assurance Homeowners of America basée à Irving, au Texas, pour 100 millions de dollars en espèces et en actions, élargissant l’empreinte de Porch sur le marché des technologies de l’assurance.

Changements au conseil d’administration : Lundi également, Porch a nommé deux nouveaux membres du conseil d’administration :

Rachel Lam, co-fondatrice et associée directrice d’Imagination Capital et ancienne directrice générale du groupe Time Warner Investments. Maurice Tulloch, ancien PDG du groupe Aviva plc, la multinationale d’assurance basée à Londres.

Rachel Lam et Maurice Tulloch, membres du conseil d’administration de New Porch. (Photos liées)

Avec ces nominations, Porch a déclaré que les administrateurs Thomas Hennessy et Margaret Whelan quittent le conseil d’administration. Tous deux avaient siégé au conseil d’administration de PropTech Acquisition Corporation, la société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) avec laquelle Porch a fusionné pour devenir cotée en bourse l’année dernière.

Perspectives commerciales : Porch a augmenté ses perspectives de revenus pour l’année entière de 178 millions de dollars à 184 millions de dollars, ce qui représenterait une croissance des revenus de 155% d’une année sur l’autre.

“Nous sommes au tout début de la construction de cette entreprise unique avec une stratégie unique”, a déclaré le PDG de Porch, Matt Ehrlichman, dans une interview lundi. « L’entreprise marche bien. »

Porch fournit des logiciels d’entreprise aux entreprises de services à domicile dans des domaines tels que l’inspection des maisons, le déménagement, l’immobilier et les assurances. Les entreprises peuvent payer des frais récurrents pour utiliser le logiciel, ou elles peuvent utiliser le logiciel gratuitement si elles acceptent de fournir à Porch l’accès aux informations sur les acheteurs de maison.

Porch dit qu’il utilise ces informations comme un avantage stratégique, offrant de servir de concierge à ces acheteurs de maison à un moment où ils prennent des décisions d’achat importantes. Porch connecte les acheteurs de maison aux déménageurs, aux assureurs, aux sociétés de télévision/Internet et autres, et perçoit les frais de transaction sur les ventes qu’il facilite.

Dans la publication de ses résultats lundi, Porch a déclaré que le nombre moyen d’entreprises utilisant son logiciel était passé à 17 120 au deuxième trimestre, en hausse de 63% d’une année sur l’autre. Rynoh a contribué 1 099 entreprises à ce total. Le chiffre d’affaires moyen par entreprise et par mois a augmenté à 999,70 $, en hausse de 80% d’une année sur l’autre, a déclaré Porch.

Les actions de Porch Group sont en hausse d’environ 3% à 18,70 par action lundi après les heures de négociation sur le Nasdaq.

Prêt PPP : Dans son dépôt trimestriel lundi auprès de la Securities and Exchange Commission, Porch a déclaré avoir reçu en juin une remise totale de son prêt de 8,1 millions de dollars dans le cadre du programme de protection des chèques de paie de la US Small Business Administration. Porch a reçu le prêt en avril 2020.

Porch est devenue une société cotée en bourse en décembre, levant 322 millions de dollars grâce à la fusion de PropTech et à un investissement privé de Wellington Management Company.

Certaines entreprises de la région de Seattle, telles que Rover, Bardy Diagnostics, ExtraHop et Amperity, ont choisi de rembourser leurs prêts PPP après être devenues publiques, acquises ou avoir obtenu de nouveaux investissements.

Dans son rapport sur les résultats lundi, Porch a répertorié 152,4 millions de dollars en espèces, quasi-espèces et espèces soumises à restrictions au 30 juin. Ce chiffre était de 207,5 millions de dollars au 30 décembre.