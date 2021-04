Porch finalise l’acquisition de 100 millions de dollars par Homeowners of America, doublant ainsi le marché de l’assurance

Matt Ehrlichman, fondateur et PDG de Porch. (Photo de groupe de porche)

Porch Group, la société de logiciels de services à domicile basée à Seattle, a conclu mardi matin son acquisition de 100 millions de dollars de Homeowners of America Inc., sa plus grande transaction depuis son introduction en bourse à la fin de 2020.

Basée à Irving, au Texas, Homeowners of America opère dans six États, mais est autorisée à opérer dans 31 États. Porch dit qu’il utilisera cette acquisition pour renforcer sa présence nationale sur le marché de l’assurance habitation.

«Le plan est de se développer de manière très, très agressive dans la grande majorité des États», a déclaré Matt Ehrlichman, fondateur et PDG de Porch, dans une interview cette semaine. Dans le même temps, il a reconnu que cela ne se produirait pas du jour au lendemain, affirmant qu’il faudra «une bonne partie de l’année pour faire une brèche significative» dans l’ensemble des plans d’expansion de Homeowners of America.

Porch a réduit de moitié sa perte nette en 2020, à 51,6 millions de dollars, contre 103 millions de dollars en 2019, selon les résultats financiers publiés la semaine dernière. L’entreprise, fondée en 2012, n’a pas encore réalisé de profit. Son chiffre d’affaires est tombé à 73,2 millions de dollars en 2020, contre 77,6 millions de dollars en 2019. Après ajustement des désinvestissements, y compris la vente de la plate-forme de réservation de réparation en ligne anciennement connue sous le nom de Serviz, le chiffre d’affaires a augmenté de 28% par rapport à 56 millions de dollars en 2019.

En publiant ses résultats du quatrième trimestre la semaine dernière, Porch a relevé ses perspectives de revenus globales à 175 millions de dollars pour l’année en cours, en hausse de 5 millions de dollars par rapport à ses prévisions les plus récentes, une augmentation prévue de 140% par rapport à 2020. Ces prévisions ont tenu compte de ce qui était à l’époque. l’acquisition en cours de Homeowners of America, et n’a pas été ajustée mardi avec la conclusion de la transaction.

Fondée en 2012, Porch s’est d’abord concentrée sur la fourniture aux consommateurs de données sur la rénovation domiciliaire, mais a ensuite changé sa stratégie pour fournir des logiciels de planification des ressources d’entreprise (ERP) et de gestion de la relation client (CRM) aux entreprises de services à domicile. Ces entreprises peuvent payer les frais de licence traditionnels ou fournir à Porch un accès à leurs clients. Porch utilise ensuite cet accès pour connecter les acheteurs de maison aux déménageurs, aux agents d’assurance, aux sociétés de sécurité résidentielle, aux sociétés de télévision / Internet et à d’autres fournisseurs de services, gagnant ainsi de l’argent sur les frais de transaction.

Lors de la conférence téléphonique de la société avec les investisseurs et les analystes la semaine dernière, Ehrlichman a comparé l’approche à celle d’OpenTable, qui fournit des logiciels aux restaurants, accède au consommateur grâce à ces relations et monétise les transactions qu’elle permet à la suite de cet accès.

«Cependant, contrairement à OpenTable, nous jouons dans un marché adressable massivement plus vaste, et où ils pourraient gagner environ 1 USD par transaction, nous pouvons générer, parfois, 1000 USD par transaction et, dans le cas de l’assurance, des revenus récurrents de chaque vente». Dit Ehrlichman lors de l’appel.

Estimations des revenus du porche pour 2021. Voir la présentation complète.

En plus de ces revenus récurrents, l’assurance est un marché prometteur pour Porch car elle représente un achat obligatoire pour les propriétaires, a déclaré Ehrlichman dans une interview avec . cette semaine. En outre, a-t-il déclaré, l’entreprise est en mesure d’utiliser les informations tirées de ses données sur les maisons individuelles pour mieux comprendre les risques, ce qui lui permet de tarifer et de souscrire une assurance plus efficacement.

L’acquisition de 100 millions de dollars de Homeowners of America comprenait 21,7 millions de dollars en actions Porch, le reste en espèces. Il s’agit de la plus importante des quatre acquisitions annoncées par Porch en janvier.

Pour l’avenir, le plus grand risque commercial auquel Porch est confronté est sa capacité à exécuter ses ambitieux plans de croissance, a déclaré Ehrlichman cette semaine. «La réalité est que je me sens vraiment bien dans la façon dont nous sommes établis, où nous en sommes et comment l’entreprise fonctionne, mais nous essayons de faire beaucoup de choses», a-t-il déclaré. «Nous essayons de continuer à être très agressifs.»

La société comptait 1 000 employés et sous-traitants à temps plein en janvier de cette année, selon son dépôt réglementaire annuel de 10 K. Le dépôt 10-K note que Porch a réduit le salaire de certains employés et en a laissé d’autres de mars 2020 à juin 2020 en réponse à la pandémie COVID-19.

«Après cette période, nous n’avons pas ramené certains employés en congé», indique le dossier. «Après juin 2020, nous avons permis à certains employés de gagner une partie de leur rémunération en capitaux propres au lieu d’un salaire.»

Porch avait également des projets ambitieux au début de son histoire en tant qu’entreprise privée. Il a été contraint de se réduire et de se réinventer après avoir atteint un plafond de sa croissance en fournissant la technologie des services à domicile directement aux consommateurs. En plus de rechercher désormais une opportunité plus large – estimant son marché adressable total à plus de 320 milliards de dollars – Porch se concentre cette fois sur l’investissement dans des approches difficiles à reproduire et offrant le meilleur rendement du capital, a déclaré Ehrlichman.

«Dans l’ensemble de l’entreprise, c’est quelque chose sur lequel nous passons du temps, pour nous assurer que nous prenons de bonnes décisions réfléchies», a-t-il déclaré.

Porch est devenu public sur le Nasdaq à la fin du mois de décembre, levant plus de 322 millions de dollars grâce à une fusion avec PropTech Acquisition Corp., une société d’acquisition à vocation spéciale cotée en bourse, ou SPAC, et un investissement privé de Wellington Management Company. Elle avait levé plus de 120 millions de dollars en capital-risque en tant que société privée.

Ce processus de rendre publique a été une bouée de sauvetage pour Porch, qui avait un solde de trésorerie de 3,9 millions de dollars en juin, selon les documents déposés. La société a reçu l’an dernier un prêt de 8,1 millions de dollars au titre du Plan de protection du chèque de paie. À la fin de 2019, ses pertes récurrentes et son déficit en fonds de roulement ont incité ses comptables à soulever un «doute substantiel» sur sa capacité à continuer de fonctionner, selon sa déclaration d’enregistrement S-4.

À la fin de 2020, le solde de trésorerie de la société était de 196 millions de dollars, contre 4,1 millions de dollars un an plus tôt, selon ses plus récents états financiers. Les actions de Porch ont augmenté de 12% à 18,28 $ après son rapport sur les résultats de la semaine dernière et ont clôturé lundi à 17,62 $, avec une valeur marchande de plus de 1,5 milliard de dollars.