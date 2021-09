Porch Group annonce deux autres acquisitions pour un total de plus de 94 millions de dollars

Siège social de Porch Group à Seattle.

Ajoutez deux autres sociétés et 94,45 millions de dollars au total des récentes acquisitions de Porch Group.

La société de technologie de services à domicile basée à Seattle a annoncé jeudi l’acquisition du fournisseur de polices de garantie à domicile American Home Protect (AHP) de Plano, au Texas, pour une contrepartie totale de 45,85 millions de dollars; et un accord pour acquérir la société californienne CSE Insurance pour 48,6 millions de dollars en espèces, sous réserve de l’approbation du California Department of Insurance.

Ce sont les dernières d’une série d’accords conçus pour étendre la portée de Porch à travers les zones géographiques et les secteurs des services à domicile. D’autres acquisitions récentes incluent la société de logiciels de titres Rynoh, de Virginia Beach, en Virginie, pour un total de 35 millions de dollars ; et Homeowners of America, une compagnie d’assurance basée à Irving, au Texas, pour 100 millions de dollars en espèces et en actions.

Porch fournit des logiciels d’entreprise aux entreprises de services à domicile dans des domaines tels que l’inspection des maisons, le déménagement, l’immobilier et les assurances. Les entreprises peuvent payer des frais récurrents pour utiliser le logiciel, ou elles peuvent utiliser le logiciel gratuitement si elles acceptent de fournir à Porch l’accès aux informations sur les acheteurs de maison. Porch perçoit ensuite des frais de transaction lorsqu’il connecte les acheteurs de maison à des déménageurs, des agents d’assurance, des entreprises de domotique et de sécurité, des sociétés de télévision/Internet et d’autres fournisseurs de services.

Aujourd’hui également, Porch a augmenté ses prévisions de revenus pour l’ensemble de l’année à 187,5 millions de dollars, contre 184 millions de dollars auparavant.

Au deuxième trimestre, Porch a augmenté ses revenus de 200 % à 51,3 millions de dollars. Sa perte nette trimestrielle s’est élargie à 16,3 millions de dollars, contre une perte de 6,3 millions de dollars un an plus tôt. La société disposait de 150 millions de dollars en espèces et équivalents au 30 juin, contre 196 millions de dollars au 31 décembre.

Porch est devenue une société cotée en bourse à la fin de 2020 par le biais d’une fusion avec une société d’acquisition ad hoc.