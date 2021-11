Grammy Award-groupe de rock britannique nominé ARBRE PORC-ÉPIC est de retour avec sa première nouvelle musique en près de 12 ans. « Harridan » premières aujourd’hui à tous les DSP et services de streaming. Une réintroduction épique de huit minutes à ARBRE PORC-ÉPICson vraiment singulier, « Harridan » est rejoint par une vidéo lyrique officielle, en streaming maintenant via Youtube.

« Harridan » annonce la sortie de ARBRE PORC-ÉPICle onzième album studio tant attendu de , « Fermeture / Poursuite », dû le vendredi 24 juin via Musique pour les nations/Records de mégaforce. Le LP — qui suit celui de 2009 « L’incident » — sera disponible sur CD standard, vinyle noir standard 2×12″ LP, vinyle blanc 2×12″ LP, vinyle bleu transparent 2×12″ LP et cassette blanche. De plus, un LP audiophile deluxe limité sera également disponible, coupé à 45rpm sur 3×12 » vinyle transparent dans un coffret 12″ avec deux pistes bonus ; un CD audiophile deluxe limité dans un coffret 12″ comprendra le CD standard, un deuxième disque avec trois pistes bonus et instrumentales, un disque Blu-ray avec 5.1/Dolby Atmos et HD versions audio de l’album et un livre d’art d’album exclusif. Les précommandes sont disponibles dès maintenant.

« ‘Harridan’ et quelques-unes des autres nouvelles chansons ont été jouées peu de temps après la sortie de ‘L’incident’, » dit ARBRE PORC-ÉPIC. « Ils vivaient initialement sur un disque dur dans un fichier informatique à croissance lente marqué PT2012, rebaptisé plus tard PT2015, PT2018, etc. En écoutant les morceaux finis, il était clair que cela ne ressemblait à aucun de nos travaux en dehors du groupe – l’ADN combiné des personnes derrière la musique signifiait que ces morceaux formaient ce qui était indéniablement, incontestablement, évidemment une ARBRE PORC-ÉPIC enregistrer. Vous entendrez tout cet ADN couler à travers ‘Harridan’. »

ARBRE PORC-ÉPIC – Steven Wilson, Richard Barbieri et Gavin Harrison – célébrera leur retour tant attendu avec une vaste tournée mondiale, qui devrait frapper l’Amérique du Nord à l’automne prochain. Le groupe a récemment dévoilé une série de concerts européens – leur premier depuis octobre 2010 – commençant le 21 octobre 2022 à Berlin, en Allemagne, puis culminant à la célèbre SSE Arena de Londres, Wembley, le 11 novembre.

ARBRE PORC-ÉPIC Tournée européenne 2022 :

21 octobre – Berlin, DE – Max Schmelinghalle



23 oct. – Vienne, AU – Gazomètre



24 octobre – Milan, IT – Forum



27 octobre – Stockholm, SW – Globe



28 octobre – Copenhague, DK – Théâtre Falkoner



30 octobre – Katowice, PO – Spodek Hall



02 nov. – Paris, FR – Le Zénith



04 novembre – Stuttgart, DE – Porsche Arena



06 novembre – Oberhausen, DE – KP Arena



07 novembre – Amsterdam, Pays-Bas – Ziggodome



09 nov. – Zurich, CH – Halle 622



11 novembre – Londres, Royaume-Uni – SSE Arena, Wembley

L’un des groupes de rock les plus avant-gardistes et défiant les genres de toutes les époques, ARBRE PORC-ÉPIC a été fondée en 1987 par un musicien/producteur de renom Steven Wilson comme débouché pour les enregistrements expérimentaux qu’il réalisait en dehors de son duo post-rock acclamé PERSONNE. Avec l’ajout du claviériste Richard Barbieri et batteur Gavin Harrison, ARBRE PORC-ÉPIC a rapidement évolué en un groupe à part entière, publiant 10 albums studio entre 1992 et 2009. Chaque nouvelle sortie a vu ARBRE PORC-ÉPIC explorant de nouvelles idées musicales, leur musique expansive passant du rock psychédélique pastoral et des paysages sonores électroniques ambiants à la pop expérimentale et au métal propulsif. Les versions ultérieures comme celles de 2007 Grammy Award-nommé « La peur d’une planète vierge » et 2009 « L’incident » — le plus gros vendeur du groupe à ce jour, atteignant le top 25 aux États-Unis et au Royaume-Uni — a vu ARBRE PORC-ÉPIC fusionner sans effort des genres distinctifs pour créer un univers musical révolutionnaire qui leur est propre.

Aussi inlassablement créatifs sur scène qu’en studio, ARBRE PORC-ÉPIC artistes live innovants reconnus pour leur innovation sonore et leurs productions visuelles inventives. En octobre 2010, le groupe est entré dans une période de pause après un concert spectaculaire au Royal Albert Hall de Londres, leur plus grand concert à ce jour.

L’album le plus collaboratif de leur carrière très appréciée, « Fermeture / Poursuite » ne prend pas simplement où ARBRE PORC-ÉPIC s’est arrêté en 2010. Alors que les traits familiers du son idiosyncratique du groupe restent intacts, le nouvel album place beaucoup ARBRE PORC-ÉPIC ici et maintenant, avec plus de texture et de couleur que jamais.