Porcupine Tree revient avec la vidéo de la toute nouvelle chanson Harridan

Les rockers progressifs britanniques Porcupine Tree ont mis fin à une interruption de douze ans avec la sortie d’une vidéo pour la toute nouvelle chanson Harridan, que vous pouvez regarder ci-dessous.

Dans le même temps, ils ont annoncé la sortie d’un tout nouvel album studio, CLOSURE/CONTINUATION, qui sortira via Music For Nations le 24 juin, et ils entreprendront une tournée européenne.

« Harridan et quelques-unes des autres nouvelles chansons sont en jeu depuis peu de temps après la sortie de The Incident », annonce le groupe. « Ils vivaient initialement sur un disque dur dans un fichier informatique à croissance lente marqué PT2012, rebaptisé plus tard PT2015, PT2018 , etc. Il y a eu des moments où nous avons même oublié qu’ils étaient là, et des moments où ils nous ont harcelés pour les finir pour voir où ils nous emmèneraient.

« En écoutant les morceaux finis, il était clair que cela ne ressemblait à aucun de nos travaux en dehors du groupe – l’ADN combiné des personnes derrière la musique signifiait que ces morceaux formaient ce qui était indéniablement, incontestablement, évidemment un disque de Porcupine Tree Vous entendrez tout cet ADN traverser Harridan.

CLOSURE/CONTINUATION sera disponible sous forme d’album de sept titres sur CD standard/double vinyle/vinyle coloré ou cassette limitée. La version LP de luxe est livrée sur un vinyle cristallin approuvé par les audiophiles sous forme de coffret 3xLP 45 tr/min avec deux pistes bonus; le coffret CD et Bluray de luxe comprend trois pistes bonus, des versions instrumentales et des versions stéréo 96/24 haute résolution, 5.1 et Dolby Atmos de l’album, le tout dans un livre d’art exclusif. Vous pouvez voir une photo du produit ci-dessous.

Pré-commande FERMETURE/CONTINUATION.

Dans le même temps, Porcupine Tree a annoncé une série de concerts majeurs en Europe et au Royaume-Uni à l’automne 2022. Ces concerts sont les premiers du groupe depuis octobre 2010 et seront probablement les seuls concerts en soutien à CLOSURE/CONTINUATION. Dates complètes ci-dessous.

Les billets sont en vente à partir de 10h le vendredi 5 novembre ; une prévente de 24 heures pour les fans a lieu le mercredi 3 novembre (10h). Les fans peuvent obtenir un accès exclusif en pré-vente pour les dates de tournée au Royaume-Uni et en Europe en pré-commandant FERMETURE/CONTINUATION ou en vous inscrivant dans la boutique officielle Porcupine.

Porcupine Tree fera également une tournée dans les Amériques et au Canada à l’automne 2022 – les dates seront annoncées sous peu.

Tournée européenne Porcupine Tree 2022

21 octobre : Berlin Max Schmelinghalle, Allemagne

23 octobre : Gasomètre de Vienne, Autriche

24 octobre : Forum de Milan, Italie

27 octobre : Stockholm Avicii Arena, Suède

28 octobre : Copenhague Falkoner Theatre, Danemark

30 octobre : Katowice Spodek Hall, Pologne

02 novembre : Zénith de Paris, France

04 novembre : Porsche Arena de Stuttgart, Allemagne

06 novembre : Oberhausen KP Arena, Allemagne

07 novembre : Amsterdam Ziggodome, Pays-Bas

09 novembre : Zurich Halle 622, Suisse

11 novembre : Londres SSE Arena Wembley, Royaume-Uni

(Crédit image : Musique pour les nations)