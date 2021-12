PornHub partage les goûts et les préférences des hommes et des femmes espagnols en 2021 | Divertissement

Pornhub, le premier site de divertissement pornographique, nous présente pour la huitième année consécutive les tendances, les termes et les recherches les plus représentatives de 2021, ainsi qu’un résumé vidéo de tout ce qui s’est passé au cours de l’année sans perte.

Chaque année, l’équipe Insights et les statisticiens du web analysent les millions de visites qu’ils reçoivent chaque jour afin de connaître leurs goûts et ainsi préparer leur rapport annuel.

Selon ses statistiques, les pays qui ont généré le plus de trafic en 2021 Il s’agissait des États-Unis, suivis du Royaume-Uni, du Japon, de la France, de l’Italie et du Mexique. « Cette année, les Philippines arrivent en tête de liste des pays qui passent le plus de temps sur le site, avec 11 minutes et 31 secondes. suivi du Japon, avec 10 minutes et 3 secondes », indique le rapport.

Et c’est que ces données sont souvent le résultat de l’influence que nous avons reçue des médias, du cinéma, des jeux vidéo… Par exemple, en 2018 la liste incluait le terme « Fortnite » comme le plus recherché. En ce 2021, nous pouvons déjà affirmer que le mot par excellence a été « hentai ».

Ce mot, qui vient de la culture japonaise, désigne tout fétichisme sexuel et il semble que les États-Unis soient un grand fan de ce concept puisqu’il figure dans son Top10.

Laurie Betito, psychologue clinicienne, sexothérapeute et directrice du Center for Sexual Wellbeing de Pornhub affirme que « puisqu’il s’agit de dessins animés et non réels, cela permet d’aller plus loin, avec moins de restrictions que la réalité ne le propose ». Le porno hentai a également tendance à avoir plus de scénario et les gens semblent de plus en plus attirés par le contexte. «

Laissant ce terme de côté, entrons dans ce qui a été catégories de fétichisme des utilisateurs, y compris tous les hommes et femmes espagnols, considéré comme l’un des pays les plus fans de cinéma pornographique au monde, de cette 2021.

Dans la liste que Pornhub a fournie avec le Top 10, points forts « Sexe en groupe« , la surprenante catégorie de « Romance« , ce qui a peut-être quelque chose à voir avec l’année pandémique que nous avons passée et une augmentation en raison de la nécessité d’une interaction authentique et affective.

Ci-dessous, nous avons « Aptitude« , tout à fait conforme à ce que nous avons mentionné précédemment à propos de l’influence culturelle de l’année, »Échange« , »Défi», qui chaque semaine comme son nom l’indique, un nouveau défi était proposé aux internautes (comme le fameux « no nut November », qui était lié à l’abstinence).

On trouverait enfin : « transgenres« , »gothique« , »Compagnon de chambre« , »Comment…« (qui explique dans une vidéo ludique comment réaliser certaines techniques).

Dans le cas de l’Espagne, on peut aussi mettre en évidence le terme « Hentai » comme le plus visité, avec « MILF ». D’autres changements dans le classement incluent une augmentation pour les catégories « Lesbienne » et « Latina ».

Par rapport au reste du monde, les visiteurs en Espagne sont 145 % plus susceptibles de voir la catégorie « Doigtage » et 83 % plus susceptibles de voir « Hommes musclés ». La catégorie vidéo la plus vue en Espagne dans « Mature ».

Comme on peut le voir, l’imagination des utilisateurs n’a pas de limite. Des personnages de jeux vidéo, du cinéma ou de toutes sortes de fétiches sont plus que bienvenus sur ce site et ces listes le prouvent.