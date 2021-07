Porno For Pyros travaille sur de la nouvelle musique

PORNO POUR PYROS, la poste-LA DÉPENDANCE DE JANE groupe dirigé par Lollapalooza fondateur Perry Farrell, travaille sur de la nouvelle musique.

Guitariste Peter DiStefano s’est rendu sur ses réseaux sociaux le 20 juillet pour partager une photo de lui avec le batteur Stephen Perkins, et il a inclus le message suivant : « Working on new PORNO POUR PYROS chansons avec @stephenperkinsdrummer dans sa cour avant à envoyer à @perryfarrellofficial”.

Il y a un an, PORNO POUR PYROS réunis pour un spectacle dans le cadre de Lollapalooza‘s Lolla2020 direct. Farrell, Perkins, DiStefano et bassiste Mike Watt (qui a rejoint le groupe lors de l’enregistrement des années 1996 « L’envie du bon Dieu ») ont été filmés à l’extérieur en jouant des versions acoustiques d’arrière-cour du hit de 1993 “Animaux domestiques” aussi bien que « Kimberly Austin », une piste de PORNO POUR PYROS‘ deuxième LP, le susdit « L’envie du bon Dieu ».

Les rumeurs d’un PORNO POUR PYROS les retrouvailles se préparaient depuis des années. Il était auparavant prévu pour FarrellLe spectacle de Las Vegas « Ciel gentil » en 2019 avant d’être mis au rebut en raison de la pandémie de COVID-19.

Formé en 1992, PORNO POUR PYROS a sorti son premier album éponyme en 1993, qui a culminé à la 3e place du Billboard 200. Bassiste original Martyn Le Noble a quitté le groupe en 1996, et Watt l’a remplacé de 1996 à 1997. « L’envie du bon Dieu » suivi en 1996 avant PORNO POUR PYROS rompu en 1998.

Avant le Lolla2020 direct, PORNO POUR PYROS‘ la dernière représentation était à Farrell50e anniversaire de en 2009.



Travailler sur de nouvelles chansons de Porno For Pyros avec @stephenperkinsdrummer dans sa cour avant à envoyer à @perryfarrellofficial Publié par Peter DiStefano le mardi 20 juillet 2021

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).