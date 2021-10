Porno, modération Mastercard et comment Bitcoin ne le résout pas

Alors que d’énormes intermédiaires financiers censurent de plus en plus les fournisseurs de contenu en ligne, les technologies décentralisées les décensurent. Il n’est pas toujours clair de quel côté encourager.

Allie Eve Knox, une travailleuse du sexe spécialisée dans les fétiches liés à la finance, s’est réveillée le 15 octobre pour trouver celle du millier de vidéos qu’elle a téléchargées sur iWantClips, un site qui permet aux mannequins de vendre du contenu destiné aux adultes, uniquement une douzaine étaient disponibles à la vente. Une semaine plus tard, seule une poignée d’autres ont été rendues accessibles.

La raison du hold-up ? iWantClips doit désormais examiner chaque vidéo téléchargée sur son site. La nouvelle politique est une gracieuseté de Mastercard, qui, au nom de la « protection de son réseau », exige désormais que les sites qui hébergent de la pornographie prévisualisent le contenu illégal et préjudiciable à la marque. Les sites non conformes seront exclus du réseau Mastercard. (Pour ceux qui suivent, c’est la première fois que l’un des réseaux de cartes impose des exigences de modération à un ensemble particulier de fournisseurs de contenu Internet.)

Les défis auxquels sont confrontés les sites de streaming tels que Chaturbate et MyFreeCams sont encore plus intimidants. Mastercard leur demande désormais de surveiller le contenu en temps réel.

En outre, Mastercard a également l’intention de filtrer tout contenu adulte anonyme. Ses nouvelles règles exigent que les sites pour adultes prouvent à Mastercard qu’ils vérifient l’identité et l’âge de chaque modèle et co-modèle.

La volonté de Mastercard de protéger son réseau est à double tranchant. La censure du contenu a ses mérites. Il empêche les pédopornographes et autres créateurs de pornographie non consensuelle de monétiser le matériel qu’ils créent.

Mais les règles de Mastercard ont également bouleversé la vie financière de travailleuses du sexe légitimes telles que Knox. Accablés par les tracas supplémentaires et le fardeau de la conformité, beaucoup d’entre eux cesseront de produire du contenu. Les co-modèles qui aident à créer du matériel juridique mais ne sont pas à l’aise avec l’idée qu’un site de clips ou de caméras stocke leurs informations personnelles peuvent également abandonner.

Le volume de matériau plus crépu diminuera également. Le BDSM et d’autres fétiches, bien que légaux, seront inévitablement signalés comme nuisibles à la marque par les filtres renforcés de MasterCard, disparaissant ainsi du vaste Internet compatible avec les cartes de crédit.

Dans son annonce initiale des nouvelles règles, Mastercard a déclaré qu’elle souhaitait faire d’Internet un endroit plus sûr. Sans accès à l’économie Mastercard, cependant, certains modèles peuvent finir par migrer vers des alternatives moins sûres, comme le travail du sexe en personne et en espèces.

En d’autres termes, en censurant le mauvais, Mastercard réduit également le bon, même si ce n’est pas l’intention de l’entreprise.

Lorsqu’il s’agit de contrôler strictement leurs réseaux, les sociétés émettrices de cartes n’ont pas vraiment le choix. C’est un crime de blanchir de l’argent. C’est-à-dire que faciliter sciemment les paiements pour des biens et services illégaux, une telle pédopornographie est en soi illégal. Si des institutions financières comme Mastercard veulent éviter les poursuites, elles doivent faire un effort de bonne foi pour filtrer les activités illégales. Et donc, il impose la modération du contenu sur les sites pour adultes.

Certains se sont plaints d’un double standard. Pourquoi Mastercard exige-t-elle la modération du contenu et les exigences d’identification universelle des sites pornographiques mais pas d’autres fournisseurs de contenu en ligne ? Après tout, Facebook ou YouTube hébergent tous deux leur part de contenu illégal. Si Mastercard considère que la modération du contenu et l’identification sont nécessaires pour purger son réseau des paiements illégaux, elle devrait sûrement imposer la même chose à ces sites également.

Bitcoin résout ce problème, aiment dire les membres de la communauté des crypto-monnaies. Pour chaque fournisseur de contenu censuré par Mastercard, la crypto peut les reconnecter.

Et il y a eu des efforts pour le faire. En réponse aux nouvelles règles de Mastercard, PocketStars – un site d’abonnement pour adultes fondé par la star adulte Elle Brooke – a introduit une nouvelle sous-plateforme résistante à Mastercard appelée Rocketstars. Rocketstars s’appuie entièrement sur la cryptographie pour les paiements, ce qui lui évite d’avoir à se conformer aux normes de Mastercard.

Le matériel pervers tel que ABDL (Adult Baby/Diaper Lovers) et les « sports nautiques », qui n’auraient probablement pas survécu sur PocketStars grâce aux exigences de modération plus strictes de Mastercard, a trouvé sa place sur RocketStars. Bien que ABDL ne soit pas pour tout le monde, il s’agit de contenu légal produit et consommé par des adultes consentants.

RocketStars s’est initialement appuyé sur le dai stablecoin de MakerDAO pour les paiements, qui utilise la blockchain Ethereum. Alors que de nombreuses crypto-monnaies sont très volatiles, un stablecoin est rattaché à une monnaie fiduciaire, généralement le dollar américain. Les frais élevés d’Ethereum étaient cependant problématiques, et la semaine dernière, RocketStars a présenté sa propre crypto-monnaie native, SIMP, implémentée sur Binance Smart Chain.

Malheureusement, demander aux travailleuses du sexe et à leurs clients de traiter avec un jeton extrêmement fluctuant comme SIMP ne peut que créer une mauvaise expérience utilisateur. Un stablecoin à faible coût aurait pu être un meilleur choix pour RocketStars. Même avec un stablecoin, il est difficile de remplacer l’omniprésence de la carte de crédit.

Si la censure de Mastercard est une arme à double tranchant, la capacité de la crypto à décensurer va également dans les deux sens.

La même semaine où les nouvelles règles de Mastercard ont paralysé iWantClips, je suis tombé sur DeepSukebe, un site Web qui permet aux gens de soumettre des photos de femmes et de filles entièrement vêtues et, sans leur consentement, de « nudifier » ces photos à l’aide de l’intelligence artificielle. Faux nus en main, les mauvais acteurs peuvent faire chanter et harceler leurs cibles innocentes. Selon un article récent du Huffington Post par Jesselyn Cook, DeepSukebe a reçu des millions de visites depuis ses débuts en octobre 2020.

DeepSukebe n’accepte pas les cartes de crédit. « Notre projet a [sic] beaucoup de risques dont un projet ordinaire n’a pas besoin de se soucier », disent les administrateurs du site. Citant le potentiel de déplateforme, ils sont «déterminés à ne pas se fier au système de paiement traditionnel ou à tout autre plateforme [sic]. «

Et donc DeepSukebe s’est tourné vers la crypto-monnaie pour monétiser son contenu.

Étant donné que le bitcoin et l’ethereum ont causé « beaucoup de problèmes » en raison des frais de transaction élevés, DeepSukebe s’appuie sur le bitcoin cash et le litecoin. Coinbase Commerce, un outil que le géant de la crypto Coinbase propose aux entreprises pour qu’elles puissent facilement accepter la crypto, traite les paiements de DeepSukebe. Cependant, les conditions d’utilisation de Coinbase interdisent les utilisations «illégales, obscènes, diffamatoires, menaçantes, intimidantes, harcelantes».

J’ai contacté Coinbase pour savoir si l’utilisation par DeepSukebe de Coinbase Commerce enfreint ses conditions d’utilisation. Un porte-parole de Coinbase a répondu: « Bien que Coinbase ne discute pas de cas individuels, nous prendrons les mesures appropriées lorsqu’il découvrira que des clients et des partenaires enfreignent ses conditions d’utilisation et enfreignent la loi. » Peu de temps après la panne du serveur de paiement de DeepSukebe, ce qui suggère que Coinbase l’avait coupé.

Sans Coinbase Commerce, DeepSukebe sera toujours en mesure de trouver des moyens d’accepter la crypto-monnaie, bien que par des moyens moins pratiques. Il peut créer sa propre adresse bitcoin ou se tourner vers un service non intermédiaire comme BTCPay Server.

Tout cela illustre le côté obscur de la capacité de la crypto à annuler la censure. Même si la crypto-monnaie peut aider à redéfinir la plate-forme juridique censurée par Mastercard, elle remet également en circulation un contenu assez affreux, y compris ce que beaucoup d’entre nous applaudissent aux paiements centralisés Mastercard et Coinbase Commerce pour avoir coupé, comme les contrefaçons de DeepSukebe.

L’ouverture radicale de Crypto et la modération du contenu de Mastercard ont toutes deux des partisans. Mais en fin de compte, rien de tout cela n’est aussi clair ou évident que l’un ou l’autre côté le laisse croire. Le mieux que nous puissions espérer, c’est que les censeurs fassent du bon travail. Cela signifie limiter soigneusement la censure à ceux qui la méritent vraiment. Cela signifie également s’assurer que des victimes innocentes telles qu’Allie Eve Knox ne sont pas prises dans le rayon d’action de la bureaucratie bureaucratique.

Et si la crypto reconnecte ceux que Mastercard édite, le mieux que nous puissions espérer est que pour chaque affreux DeepSukebe qui en profite, il y a une star ABDL méritante qui est également mieux lotie.