Porsche aborde également les vélos électriques avec la marque Cyklær | Moteur

Porsche et la marque de vélos Storck ont ​​créé la firme Cyklær, spécialisée dans les vélos électriques pour promouvoir une mobilité plus durable.

L’entreprise de vélos Storck et Porsche ont créé le nouveau Marque Cyklær, qui combinera la mobilité à vélo avec les dernières technologies et la numérisation. Ainsi, l’idée est de créer une plateforme qui propose des services numériques pour la mobilité à vélo.

Porsche numérique a été la division en charge de cette initiative et, pour le lancement, ils préparent un vélo électrique en collaboration avec Storck. Il se caractérisera par son innovation et sa sportivité grâce à son cadre en carbone, son design intemporel et les caméras et capteurs qui y sont intégrés.

Selon Markus Storck, fondateur et directeur de l’entreprise spécialisée dans le vélo : « Avec Cyklær, nous avons développé conjointement un vélo électrique attrayant qui tire vraiment parti des possibilités offertes par la numérisation.

De même, il souligne que sa fabrication et le fait qu’il comporte des éléments tels qu’un moteur électrique en feront un modèle au caractère sportif, mais qu’il sera également parfait pour des tâches telles que se rendre au travail au jour le jour.

Bien sûr, le vélo ne sera qu’un début, puisque le Application Cyklær vous permettra d’utiliser une série de services numériques utiles pour un usage quotidien. Par exemple, vous pouvez utiliser le smartphone caméra arrière du vélo, qui fonctionnera comme un rétroviseur numérique et augmentera la sécurité.

Parallèlement à cette fonction, d’autres seront également ajoutées telles que la navigation vague Enregistrement video Et si les utilisateurs manquent de batterie sur leur smartphone, ils peuvent la recharger avec le système d’induction au guidon.

Selon Florian Rothfuss, responsable de l’innovation client chez Porsche Digital, ils prévoient d’étendre les services numériques disponibles pour offrir une expérience cycliste encore plus complète. Cependant, il note que “le vélo Cyklær est notre premier pas sur ce marché prometteur et en pleine croissance”.

Tout évoluera au rythme de la technologie et de la mobilité, mais les personnes intéressées peuvent déjà trouver toutes les informations sur le site officiel.

De plus, ceux qui voudront mettre la main sur l’un de ces nouveaux vélos pourront y passer leurs commandes, bien que la présentation de la marque et de ses modèles n’aura lieu qu’à partir du Salon Eurobike à Friedrichshafen. Il se tiendra entre les prochains jours 1 et 4 septembre 2021.

Cet article a été publié sur Top Gear par Sergio Ríos.