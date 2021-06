Porsche Design Acer Book RS : lorsque deux marques aussi puissantes se rencontrent, seule la magie peut sortir | La technologie

Le marché des ordinateurs portables haut de gamme accueille deux nouveaux entrants avec beaucoup de pedigree, à l’image des marques renommées derrière : Acer et Porsche. Le résultat de cette prestigieuse collaboration est le Porsche Design Acer Book RS.

Ce n’est pas la première fois que le département de design de Porsche fait des incursions dans le monde de la technologie informatique. La marque allemande a une vocation claire de conception de pointe Et il l’exprime en collaborant avec différents fabricants de matériel informatique. A cette occasion, Acer s’est associé à la marque de Stuttgart pour créer un ordinateur portable très spécial à l’intérieur comme à l’extérieur.

le Porsche Design Acer Book RS c’est un ordinateur portable au format Ordinateur portable, avec écran tactile 14″ IPS avec résolution Full HD (1 920 x 1 080 pixels), couvert par Corning Gorilla Glass avec effet antimicrobien. La brillance atteint le 340 lentes et il couvre 100% de la gamme sRGB, de sorte que vos photos et vidéos seront vues parfaitement et dans des couleurs naturelles. De plus, il a le Système Acer ComfyView, qui réduit les composantes de lumière bleue dans l’image, pour vous permettre de travailler plus reposé.

Basé sur Plateforme Intel Evo, l’Acer Book RS garantit des performances réelles, basées sur des tests réels. Leur Processeurs de 11e génération, puces graphiques, connectivité avec Wifi 6 et Thunderbolt 4, ainsi qu’une autonomie exceptionnelle et des temps de réponse incroyables (moins d’1 seconde pour récupérer de la suspension et jusqu’à 40 % plus rapide que les modèles d’il y a seulement 2 ans) en font des machines aux performances garanties, en toutes circonstances. Qu’il s’agisse de créer une présentation ou de monter une vidéo, le Porsche Design Acer Book RS est toujours à la hauteur.

Poids plume, performances premium et son DTS

Les matériaux utilisés font que l’ordinateur portable ne pèse que 1,2 kg dans aucune de ses versions et que malgré cela il dispose d’une batterie capable de supporter jusqu’à 17 heures de fonctionnement. Même les jours les plus longs, vous ne serez jamais sans ordinateur. Et, si tel était le cas, l’Acer Book RS a un système de charge rapide qui vous permet d’accumuler suffisamment d’énergie pendant 4 heures, en seulement 30 minutes de charge.

Dans le coin supérieur gauche du pavé tactile se trouve un capteur d’empreintes digitales qui vous permet de déverrouiller instantanément l’appareil avec Bonjour Windows, ou également exécuter des fonctions d’identification dans le logiciel qui prend en charge cette fonctionnalité. En revanche, les Porsche Design Acer Book RS ont un nouveau mode veille et Wake on Voice (WoV), qui permet d’interagir avec le portable même en veille, et de consulter Cortana sans avoir besoin de le rallumer.

Et pour compléter l’ensemble, vous ne pouviez pas manquer un système audio avancé, qui prend en charge DTS, avec des basses plus propres et des sons sans aucune distorsion. Comme la visioconférence ou les conversations audio sont à l’ordre du jour, Acer et Porsche ont inclus un système de suppression du bruit de fond, Intel GNA 2.0, qui est basé sur l’intelligence artificielle pour atténuer les sons qui ne sont pas reconnus comme de la voix, et ainsi fournir des conversations totalement claires. Le modèle avec processeur i7 dispose également de la technologie Acer TrueHarmony, qui offre une qualité audio plus naturelle, même avec les petits haut-parleurs d’un ordinateur portable.

Disponible en deux versions

le Porsche Design Acer Book RS il est disponible avec deux “moteurs”. D’une part, nous avons un Intel Core i5-1135G7 2,4 GHz 4 cœurs de onzième génération, qui équipe 8 Go de RAM LPDDR 4X. D’autre part il y a un Intel Core i7-1165G7, également à 4 cœurs, 2,8 GHz avec 16 Go de RAM LPDDR 4X, suffisant pour les applications les plus exigeantes.

Concernant le stockage, vous pouvez choisir différentes options et équipements, de 256 Go à 1 To, bien que les versions les plus courantes soient le SSD de 512 Go pour le modèle i5, et le 1 To pour le i7. Le modèle haut de gamme est également disponible en kit avec la souris et le Travelpack, afin que vous puissiez acheter l’ensemble et que votre ordinateur portable soit toujours bien protégé.

Concernant les graphismes, le i5 utilise la nouvelle carte graphique Intel Iris Xe intégré, offrant des performances exceptionnelles. De son côté, l’i7 utilise une carte graphique indépendante, sous la forme d’un Nvidia GeForce MX350 avec 2 Go de mémoire dédiée.

Les départements de Porsche et d’Acer se sont occupés de tous les détails, même ceux qui ne sont pas visibles : à l’intérieur se trouvent deux caloducs en cuivre, chargés de dissiper la chaleur des processeurs et des circuits de la manière la plus efficace, pour la transporter à l’extérieur, et ainsi garder l’ordinateur portable toujours à des températures de fonctionnement idéales et avec un bruit de ventilateur minimal.

Les accessoires idéaux : souris et pack de voyage

Pour compléter l’expertise fibre de carbone offerte par ce notebook Acer, Porsche a également créé une série d’accessoires qui correspondent parfaitement au design de l’Acer Book RS et soulignent davantage le positionnement de l’ensemble.

Porsche Design Acer Mouse RS est un design de souris décalé, sans fil et offrant une touche unique : le bouton principal est entouré d’un cadre en aluminium mince et sa surface est la même fibre de carbone 3K que le couvercle de l’ordinateur portable. Avec des finitions haut de gamme, il offre un fonctionnement fluide et précis. Il a la possibilité d’utiliser un adaptateur 2,4 GHz ou de se connecter avec l’ordinateur portable via Bluetooth 5.0.

Si vous partez en voyage avec votre ordinateur portable, quoi de mieux qu’une coque personnalisée : Le Porsche Design Acer Travelpack RS est en cuir ECCO PALERMO XA, et son intérieur est doublé de polyester 1680D qui empêche les rayures et repousse l’eau. En plus de l’étui pour le Porsche Design Acer Book RS, un plus petit est inclus pour la souris, le tapis en cuir et de l’espace pour tout autre petit objet que vous devez emporter avec vous. Les deux sont commodément reliés par des crochets magnétiques.

Le Porsche Design Acer Book RS avec Le processeur i5 est disponible à partir de 1799 euros, tandis que le modèle avec Le processeur i7 coûte à partir de 2 199 euros. Vous pouvez l’acheter à partir de ceci relier.