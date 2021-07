Porsche développe une musique de fond pour correspondre à votre style de conduite

Porsche développe un système pour diffuser une musique de fond qui correspond à votre style de conduite.

Le système est actuellement en version bêta et s’appelle Soundtrack My Life. Il est conçu pour faire passer la façon dont vous conduisez votre voiture au niveau supérieur en offrant une musique qui change avec l’environnement. Dites que vous êtes sur une route froide avec quelques rebondissements ; la musique reste agréable et stable.

Il fait partie du système d’infodivertissement embarqué de nouvelle génération de Porsche, Porsche Communication Management (PCM). Porsche dit que la prochaine version de PCM sera livrée avec les modèles de voitures 2022 Cayenne, 911 et Panamera. La musique adaptative n’est pas une idée nouvelle, mais l’appliquer à la conduite est une approche relativement nouvelle.

L’idée est que le conducteur sélectionne un thème musical en fonction de son humeur et de sa situation de conduite. Le système de musique de fond Porsche fait le reste.

« Le logiciel accède à des éléments musicaux pré-composés et, en fonction de l’accélération, de la vitesse et des forces centrifuges de la voiture, modifie la complexité du mélange de ces éléments individuels, en ajoutant ou en supprimant des pistes et des sons pour tout réorganiser encore et encore. dit Porsche.

Norman Friedenberger de Porsche Digital affirme que l’avenir du projet est prometteur. « Nous prenons des données comme la vitesse et l’accélération. Ce sont des aspects essentiels qui servent à personnaliser ce qui vient à mon oreille de telle manière que j’ai l’impression d’être le compositeur de mon propre matériel musical. À l’avenir, Porsche pourrait développer des bandes sonores pour des tronçons de route particuliers.

Porsche développe peut-être une musique de fond pour marquer votre conduite, mais ce n’est pas le seul constructeur automobile de luxe axé sur la musique. BMW a embauché le légendaire compositeur Hans Zimmer pour créer les sons de conduite de ses voitures électriques BMW i4. BMW voulait avoir une voiture électrique qui sonne bien.

« Donc, pour les modèles BMW M à propulsion électrique, nous avons développé un son de conduite qui accentue leur expérience de conduite émotionnelle de manière particulièrement vive et garantit que leurs performances peuvent être ressenties avec une intensité encore plus grande », explique Zimmer.

BMW permet même à ses clients d’ajouter ces sons créés par Zimmer aux modèles précédents via une mise à jour logicielle.

IconicSounds Electric est livré de série dans la BMW iX et peut être spécifié en option pour la BMW i4. Dans les voitures avec des dates de construction antérieures, les nouveaux sons peuvent être importés rétrospectivement via Remote Software Upgrade, si le client le souhaite.

Le nouveau spectre sonore pour les véhicules électriques de BMW comprend un son prêt à conduire et un son d’arrêt, ainsi qu’un son de conduite qui sera disponible dans la version correspondante pour les modèles BMW et les voitures BMW M avec système d’entraînement électrifié.